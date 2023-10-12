Видео ⟩ У стройки в Марупе незаконно срубили вековой дуб. Теперь придется снести уже готовое здание

Суд первой инстанции отменил выданное разрешение на строительство и признал строительство дома самовольным. По мнению суда, строительство вообще нельзя было начинать, так как дом строился слишком близко к стволу дерева.

Решение суда обязывает восстановить прежнее состояние земельного участка. Это значит, что здание нужно сровнять с землей. Решение суда первой инстанции еще подлежит обжалованию, а исполнитель проекта - SIA Zeninvest - пока не решил, будет ли это делать, сообщает LTV.

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Марупе без соответствующего разрешения был спилен дуб возрастом не менее века. Возможно, дерево было спилено потому, что мешало возводившейся рядом новостройке. В связи с этими строительными объектами прокуратура уже неоднократно обращалась в суд.

Полиция начала уголовный процесс по факту самовольной вырубки деревьев, но переквалифицировала его по статье уголовного закона об уничтожении или повреждении особо охраняемых природных территорий. Весной в этой связи одному лицу был присвоен статус подозреваемого.

Вблизи спиленного дуба ведутся работы по проекту строительства рядных домов Dižozolu nami.

Совладелец и член правления застройщика и строительного подрядчика проекта Dižozolu nami SIA Zeninvest Оскар Калниньш после спиливания дуба отрицал причастность к этому преступлению и утверждал, что строителей рядных домов на строительной площадке не было с апреля 2022 года, когда проекту было аннулировано разрешение на строительство.

Калниньш и Егор Гулбис владеют 50% долей капитала Zeninvest каждый, свидетельствует информация firmas.lv.

Следует отметить, что срубленное дерево также нельзя убирать, так как в нем поселились охраняемые муравьи.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения (на латышском языке)