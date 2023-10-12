В Кулдиге 100-летней пациентке успешно провели операцию на бедре

В течение года в отделение хирургии и травматологии Кулдигской больницы поступает не один пациент с переломом бедра. Однако для врача Эрвина Гудевича пациент такого солидного возраста впервые.

"Других вариантов у дамы не было, нужно было оперировать. Рисковали все - я как травмотолог-ортопед, будущий анестезиолог Зане Чинокаева. Операция прошла успешно благодаря ее умелому подходу и поддержке всей операционной команды", - говорит доктор Гудевич.

Зане Чинокаева, ординатор по анестезиологии Кулдигской больницы, убеждена, что возраст не всегда коррелирует с функциональными возможностями.

"Риск был повышен, однако несколько факторов успешно совпали. Было важно перед операцией провести эхокардиографию пациента, чтобы оценить состояние сердечных клапанов и сердечный выброс, чтобы быть уверенным, что мы можем применить спинальную анестезию. В связи с этим мы привлекли кардиолога Аниту Сиренко из Кулдигской больницы", - рассказывает ординатор реаниматологии Зане Чинокаева.