В Кулдиге 100-летней пациентке успешно провели операцию на бедре

18 сентября после неудачного падения в больницу Кулдиги поступила пожилая женщина, которая в этом году отметила свое столетие. Она сломала бедро. Несмотря на то, что операция была рискованной из-за преклонного возраста, Эрвин Гудевич, травматолог-ортопед Кулдигской больницы, не терял надежды на благополучный результат.
В течение года в отделение хирургии и травматологии Кулдигской больницы поступает не один пациент с переломом бедра. Однако для врача Эрвина Гудевича пациент такого солидного возраста впервые.
"Других вариантов у дамы не было, нужно было оперировать. Рисковали все - я как травмотолог-ортопед, будущий анестезиолог Зане Чинокаева. Операция прошла успешно благодаря ее умелому подходу и поддержке всей операционной команды", - говорит доктор Гудевич.
Зане Чинокаева, ординатор по анестезиологии Кулдигской больницы, убеждена, что возраст не всегда коррелирует с функциональными возможностями.
"Риск был повышен, однако несколько факторов успешно совпали. Было важно перед операцией провести эхокардиографию пациента, чтобы оценить состояние сердечных клапанов и сердечный выброс, чтобы быть уверенным, что мы можем применить спинальную анестезию. В связи с этим мы привлекли кардиолога Аниту Сиренко из Кулдигской больницы", - рассказывает ординатор реаниматологии Зане Чинокаева.
Самоотверженная работа физиотерапевта Агнессы Зейдаки-Биксоне внесла большой вклад в период восстановления пациентки. Она говорит, что первой задачей было установить хороший контакт, чтобы пациентка чувствовала себя в безопасности и ей доверяли во время занятий. Встать на ноги было главной целью.
"Мы начали реабилитацию с упражнений лежа, и первой целью было научиться сидеть. Когда это было достигнуто, я почувствовала, что пациентка способна и мотивирована двигаться дальше. Теперь она может передвигаться с помощью шагающей рамы, и надо помнить, что ей пока нельзя опираться на прооперированную ногу", - радуется ходу реабилитации физиотерапевт. Она также хвалит силу воли самой дамы и ее желание скорее восстановиться.
"В начале терапии важно договориться об общей цели и стремиться к ней!" - подчеркивает физиотерапевт Агнесе Зейдака-Биксоне.
Благодарности за чуткую заботу заслуживают также медсестры и младший медицинский персонал отделения хирургии и травматологии. При выписке из отделения хирургии и травматологии женщина может сидеть, спать и передвигаться с помощью вспомогательных средств, не напрягая прооперированную ногу. Доктор Гудевич рекомендует продолжить физиотерапию и через месяц ждет женщину в кабинете травматолога с результатами повторного рентгена.
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