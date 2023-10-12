Чт, 12.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Алла Борисовна показала всем, как надо жить. Комик Руслан Белый о Пугачевой

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Руслан Белый
Руслан Белый Фото: Кадр из видео

Популярный российский комик Руслан Белый в интервью латвийскому YouTube-каналу "Говорящие Головы" признался, что его приятно удивила антивоенная позиция Максима Галкина и Аллы Пугачевой. 

Руслан Белый добавил, что последние пять лет он не следил за творчеством Максима Галкина, но был приятно удивлен его высказываниями и тем, что сказала Алла Пугачева

"Я думал, что Макс будет из тех артистов, который будет занимать сдержанную позицию [...]. А так, да. Я прихренел.

Да, я и с Пугачевой прихренел, если честно. Алла Борисовна на старости лет показала всем, как надо жить. Я ни в коем случае не хочу обидеть Аллу Борисовну. Факт остается фактом [...]. Она человек в возрасте [...]. Видеть от нее такое адекватное восприятие происходящего. Это очень круто!" - считает комик. 

Напомним, Руслан Белый осудил войну, покинул Россию и и проживает сейчас в Испании. 

Видео: интервью с Русланом Белым

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх