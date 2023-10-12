Лига арабских государств требует немедленного прекращения израильских атак на сектор Газа

На экстренном заседании Лиги арабских государств в Каире министры иностранных дел 22 государств-членов также предупредили о "катастрофических" последствиях обострения вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС для гуманитарной сферы и безопасности.

Израиль нанес ответные удары в секторе Газа по ХАМАС, который многие страны называют террористической организацией, после того, как боевики группировки напали на Израиль в субботу, убив более 1000 человек.

После этого нападения в результате израильских ударов было убито около 1000 палестинцев.

В заключительном заявлении встречи Лиги арабских государств говорится, что необходимо возродить мирный процесс и "начать серьезные переговоры между Организацией освобождения Палестины (ООП) как единственным и законным представителем палестинцев и Израиля для достижения справедливого и всеобъемлющего мира".

Члены Лиги осудили убийства и нападения на мирных жителей с обеих сторон. Хоссам Заки, заместитель главы лиги, заявил, что в сектор Газа должны быть немедленно доставлены гуманитарная помощь, продовольствие и топливо.

Арабский мир разделен из-за конфликта между ХАМАС и Израилем. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн нормализовали отношения с Израилем, а Катар, Кувейт и Оман обвиняют в очередной эскалации Израиль.

Поддержку палестинцам также выразил Ирак. Саудовская Аравия потребовала немедленного прекращения эскалации и "не лишать палестинцев их законных прав".