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Путин отправился в первый зарубежный визит после выдачи ордера МУС на его арест

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Путин в Кыргызстане, 12.10.2023 г.
Путин в Кыргызстане, 12.10.2023 г. Фото: AFP/SCANPIX

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Кыргызстан, сообщили в четверг, 12 октября, информационные агентства.

Это первый зарубежный визит Путина с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и российского уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей с оккупированных территорий Украины, что является военным преступлением по международному праву.

В Кыргызстане запланирована встреча диктатора с президентом Садыром Жапаровым, а также участие в саммите Содружества Независимых Государств.

Галерея: Путин в Кыргызстане

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