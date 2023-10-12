Путин отправился в первый зарубежный визит после выдачи ордера МУС на его арест

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Кыргызстан, сообщили в четверг, 12 октября, информационные агентства.
Это первый зарубежный визит Путина с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.
17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и российского уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей с оккупированных территорий Украины, что является военным преступлением по международному праву.
В Кыргызстане запланирована встреча диктатора с президентом Садыром Жапаровым, а также участие в саммите Содружества Независимых Государств.
Галерея: Путин в Кыргызстане
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