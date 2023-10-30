"Чувствую себя уютно". Белорус, которого в Латвию 15 лет назад привела любовь

Белорус Микита Чугай живет в Латвии уже 15 лет. В нашу страну его привела любовь - в 2007 году на фестивале в украинском Крыму он познакомился с будущей женой, а потому принял решение оставить родной Гомель и переехать в Ригу.
По образованию Микита - учитель физики. До переезда в Латвию в родном Гомеле он занимался наружной рекламой и был по совместительству рок-звездой. В Латвии он переучился и сейчас работает IT-специалистом, а также активно помогает политическим беженцам из Беларуси.
Со слов Микиты, его условное диссидентство началось со школы. После смены государственного флага на красно-зеленый он с одноклассниками перекрашивал его изображение в дневнике на бело-красно-белый: "Ну, представить себе сейчас такое это нереально. Тебя отправят в детский дом, наверно".
Латышский язык он начал учить еще до того, как переехал. Были случаи, когда он помогал переводить с латышского местным, которые здесь прожили всю жизнь. Сейчас Микита сдал экзамен для натурализации и скоро получит гражданство Латвии. Правда, получилось у него это не с первого раза - ему не сразу удалось сдать письменную часть.
"Я, как только приехал, услышал эту знаменитую - "Лучшее блюдо латыша - это другой латыш". И что я понял за 15 лет? Что это не так!" - говорит он о своих наблюдениях.
За 15 лет Латвия стала для него домом. "Рига - очень комфортный город для жизни. Чувствую себя уютно", - признается Микита. Он полностью впитал культуру и традиции нашей страны, правда, сыр с тмином - это одно из немногих латышских национальных блюд, которое он до сих пор не любит.
Микита Чугай - новый герой проекта "Мы здесь". Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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