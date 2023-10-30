"Чувствую себя уютно". Белорус, которого в Латвию 15 лет назад привела любовь

За 15 лет Латвия стала для него домом. "Рига - очень комфортный город для жизни. Чувствую себя уютно", - признается Микита. Он полностью впитал культуру и традиции нашей страны, правда, сыр с тмином - это одно из немногих латышских национальных блюд, которое он до сих пор не любит.

Микита Чугай - новый герой проекта "Мы здесь". Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.