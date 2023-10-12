Фото ⟩ Премьера спектакля "Калигула" в Театре Чехова уже завтра!

13 октября, планируется премьера спектакля режиссера Сергея Голомазова по пьесе Альбера Камю "Калигула", которой театр открывает 141-й сезон.
Сегодня на сцене Театра Чехова идут последние подготовительные работы и репетиции под руководством режиссера Сергея Голомазова, чтобы уже завтра новую постановку увидели первые зрители. Как уже говорилось ранее, этим спектаклем Театр Чехова продолжает содержательно и аналитически развивать заявленную тему этого сезона: "власть".
Одновременно с празднованием премьеры весь коллектив вместе с приглашенными гостями отметит юбилей театра, которому 2 октября исполнилось 140 лет.
В творческую команду спектакля под руководством Сергея Голомазова входят художник-постановщик Михаил Краменко и художник по свету Евгений Ганзбург. В спектакле прозвучит живая музыка в исполнении музыкантов Владимира Тузова, Дмитрия Карпова, Юлии Савельевой и Антона Высоцкого. Заглавную роль исполнит Шамиль Хаматов, вместе с ним на сцену выйдут Родион Кузьмин, Максим Бусел/Иван Стрельцов, Володимир Гориславец, Екатерина Фролова, Анатолий Фечин, Игорь Чернявский, Олег Тетерин, Дмитрий Палеес, Вадим Гроссман, Татьяна Лукашенкова, Юлия Бернгардт, а также приглашенные исполнители.
Постановка "Калигула" рассчитана на взрослую аудиторию – от 18 лет. Спектакль будет на русском языке, с субтитрами на латышском и английском языках.
Ближайшие показы спектакля "Калигула" состоятся 13, 14, 15, 24 и 25 октября. Театр Чехова напоминает, что надежнее покупать билеты заранее, поскольку спрос во время театрального сезона достаточно велик и зал заполняется быстро. Билеты можно приобрести на сайте: bilesuserviss.lv – или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Галерея: репетиция спектакля "Калигула"
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!