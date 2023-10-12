Видео ⟩ ДТП на трассе Бауска - Добеле. Женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии

Водитель грузовика не справился с управлением, когда женщина совершила неосторожный маневр. "Машина выехала вперед, без вариантов", - рассказал коллега водителя грузовика.

В конце концов столкновение все же произошло. В результате столкновения части обеих машин разлетелись по дороге. Движение транспорта было ограничено в течение более трех часов, на месте происшествия работали медики.

Представитель Службы скорой медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня заявила, что вскоре после полудня был получен вызов на место ДТП в Елгавском крае. Медики оказали помощь пострадавшей 33-летней женщине, которая была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с травмами различной степени тяжести.

С пострадавшей женщиной работали две медицинские бригады NMPD, в том числе бригада медицинских специалистов, привлекаемая в особо критических случаях.

Водитель "фуры", в свою очередь, находился в шоковом состоянии, а рабочие приступили к сбору рассыпанного из грузового автомобиля груза.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)