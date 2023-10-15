Цилевич: В любом магазине Израиля можно найти латвийский товар

О том, как латвийский бизнес покоряет супермаркеты Израиля и чем Латвия может заманить израильских туристов, в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал экс-депутат Борис Цилевич, который 24 года возглавлял группу Сейма Латвии по связям с парламентом Израиля.
Борис Цилевич отметил, что в своей работе группа делала акцент на развитие экономических отношений между странами, что принесло свои плоды.
"Еще несколько лет назад был заметен очень серьезный дисбаланс в наших отношениях с Израилем. То есть мы гораздо больше импортировали [покупали], чем экспортировали [продавали]", - рассказал Цилевич.
По его словам, в результате долгой работы предпринимателей сейчас разница в торговом балансе не настолько большая. Например, Латвия начала поставлять продукты питания, хотя никто не верил в реальность этой идеи.
"В Израиле есть требования по кошерности, тем не менее, сейчас в любом крупном супермаркете можно найти товары из Латвии", - подчеркнул экс-депутат Сейма.
Еще одна потенциально большая ниша, в которой Латвия могла бы делать гораздо больше и активнее привлекать туристов - это медицинский туризм для пожилых израильтян.
"Достаточно много пожилых израильтян, которым нужно не столько лечение, сколько санаторные услуги, с удовольствием проводят лето в Юрмале, когда в Израиле очень жарко", - сказал Цилевич.
В свою очередь, Израиль поставляет в Латвию информационные технологии. Причем, сегодня речь идет не столько о продаже готовых решений, а скорее "о совместном производстве и проектах".
Но страны связывают не только экономические интересы, но и культурные отношения. Например, уже давно существует программа, по которой латвийские учителя ездят в Израиль и проходят краткие курсы по истории Холокоста.
"В музее Холокоста, Яд Вашем, самое первое дерево, которое посажено в честь праведника народов мира - это дерево посвященное Жанису Липке", - подметил бывший депутат.
Также Борис Цилевич отметил, что мир сейчас взаимосвязан, и нападение ХАМАС влияет на Латвию, ведь в Израиле постоянно проживают около 6 тыс. латвийских граждан. Они тесно связаны с Латвией и постоянно путешествуют между странами.
"Мы знаем сколько латвийцев приезжает в Израиль, всегда есть с кем встретиться, сколько израильтян приезжает сюда", - сказал бывший депутат.
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