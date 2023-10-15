Цилевич: В любом магазине Израиля можно найти латвийский товар

Борис Цилевич отметил, что в своей работе группа делала акцент на развитие экономических отношений между странами, что принесло свои плоды.

"Еще несколько лет назад был заметен очень серьезный дисбаланс в наших отношениях с Израилем. То есть мы гораздо больше импортировали [покупали], чем экспортировали [продавали]", - рассказал Цилевич.

По его словам, в результате долгой работы предпринимателей сейчас разница в торговом балансе не настолько большая. Например, Латвия начала поставлять продукты питания, хотя никто не верил в реальность этой идеи.

"В Израиле есть требования по кошерности, тем не менее, сейчас в любом крупном супермаркете можно найти товары из Латвии", - подчеркнул экс-депутат Сейма.

Еще одна потенциально большая ниша, в которой Латвия могла бы делать гораздо больше и активнее привлекать туристов - это медицинский туризм для пожилых израильтян.

"Достаточно много пожилых израильтян, которым нужно не столько лечение, сколько санаторные услуги, с удовольствием проводят лето в Юрмале, когда в Израиле очень жарко", - сказал Цилевич.