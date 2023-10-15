Вера Брежнева беременна, а Семен Слепаков в опасности?

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" обсудим сплетни о Вере Брежневой и Семене Слепакове. Что правда, а что нет?
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Вера Брежнева беременна?
Портал Popcake.tv разместил очередной слух об украинской исполнительнице Вере Брежневой. На этот раз сообщается, что звезда якобы беременна. В качестве источника указывается ясновидящая.
Напомним, 6 октября украинская исполнительница Вера Брежнева в своем Instagram-аккаунте сообщила о выходе нового и первого мини-альбома на украинском языке "ДЯКУЮ". Эта публикация породила множество новостей о том, что певица развелась со своим супругом.
Разговоры о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе рассталась, ходят уже некоторое время. Однако никто из супругов официально не подтверждал эту информацию.
Семен Слепаков в опасности?
В российской желтой прессе стали активно распространяться слухи про Семена Слепакова, который в данный момент проживает в Израиле, пишет Popcake.tv. Сообщалось, что артист якобы попал в плен.
Но это опроверг директор артиста. Он отметил, что это не правда и Семен находится в безопасности в одном из городов Израиля.
Напомним, группировка ХАМАС в субботу, 7 октября, обстреляла Израиль тысячами ракет, а также в нескольких местах вторглись на территорию Израиля, убивая и похищая мирных жителей. Израиль ответил воздушными атаками на сектор Газа, официальные лица которого сообщили, что там были убиты 788 человек, в том числе более 140 детей. Тысячи людей с обеих сторон получили ранения.
Семен Слепаков выставил в соцсетях пост: "В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас. Сил и мужества военным, освобождения пленным, выздоровления раненым, соболезнования потерявшим родных и близких. Единства и Мира Израилю. Ам Исраэль Хай!".
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