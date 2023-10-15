Вера Брежнева беременна, а Семен Слепаков в опасности?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Вера Брежнева беременна?

Портал Popcake.tv разместил очередной слух об украинской исполнительнице Вере Брежневой. На этот раз сообщается, что звезда якобы беременна. В качестве источника указывается ясновидящая.

Напомним, 6 октября украинская исполнительница Вера Брежнева в своем Instagram-аккаунте сообщила о выходе нового и первого мини-альбома на украинском языке "ДЯКУЮ". Эта публикация породила множество новостей о том, что певица развелась со своим супругом.

Разговоры о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе рассталась, ходят уже некоторое время. Однако никто из супругов официально не подтверждал эту информацию.

Вера Брежнева Фото: Rus TVNET

Семен Слепаков в опасности?

В российской желтой прессе стали активно распространяться слухи про Семена Слепакова, который в данный момент проживает в Израиле, пишет Popcake.tv. Сообщалось, что артист якобы попал в плен.