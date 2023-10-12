Во Франции, возможно, отравили экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову

Французские прокуроры в четверг, 12 октября, начали расследование по подозрению в отравлении проживающей в изгнании бывшей журналистки российского Первого канала Марины Овсянниковой.
Журналистка, ныне живущая во Франции, почувствовала себя плохо, когда открыла дверь своей квартиры в центре Парижа и заметила порошкообразное вещество, сообщил близкий к следствию источник, попросивший не называть его имени.
На прошлой неделе российский суд заочно приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти.
Широкого внимания Овсянникова удостоилась в марте 2022 года, появившись в студии передачи новостей Первого канала в прямом эфире с антивоенным плакатом и крича антивоенные лозунги.
Позднее она вернулась в Москву и продолжила участвовать в антивоенных акциях. Ее трижды штрафовали по статье о "дискредитации" армии.
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