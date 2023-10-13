Пуятс: если бы не закрыли погранпункт Виентули, под угрозой была бы безопасность Латвии

Он пояснил, что решение России разрешить гражданам Украины въезжать в Россию по суше только через пограничный пункт Виентули могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на латвийской границе.

"Учитывая, что в среднем из нашего региона [за сутки] в Россию выезжает около 600 человек, а пропускная способность пункта составляет 60-70 человек, это означает, что ежедневно у границы будет скапливаться 500 человек, что вызовет и гуманитарную катастрофу, и недовольство", - сказал Пуятс.

Начальник ГПО добавил, что решение закрыть два пункта пропуска на границе принято после консультаций с другими странами и не противоречит политике самой Украины, которая призывает своих граждан не ездить в Россию. Пуятс признал, что в связи с закрытием пограничного пункта Виентули жизнь некоторых людей будет осложнена, однако в противном случае под угрозой бы оказалась безопасность Латвии.

На вопрос о том, почему было необходимо закрыть также пограничный пункт Педедзе, начальник ГПО ответил, что он очень маленький и предназначен только для местного сообщения. С учетом уже введенных ограничений на передвижение между двумя странами нет необходимости продолжать содержать такой маленький пункт, где движения фактически нет.

Напомним, что правительство в четверг, 12 октября, на внеочередном заседании постановило закрыть пункты пересечения латвийско-российской границы Виентули и Педедзе.