Пуятс: если бы не закрыли погранпункт Виентули, под угрозой была бы безопасность Латвии

Если бы не закрыли пограничный пункт Виентули, это поставило бы под угрозу безопасность Латвии, заявил Латвийскому радио начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.
Он пояснил, что решение России разрешить гражданам Украины въезжать в Россию по суше только через пограничный пункт Виентули могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на латвийской границе.
"Учитывая, что в среднем из нашего региона [за сутки] в Россию выезжает около 600 человек, а пропускная способность пункта составляет 60-70 человек, это означает, что ежедневно у границы будет скапливаться 500 человек, что вызовет и гуманитарную катастрофу, и недовольство", - сказал Пуятс.
Начальник ГПО добавил, что решение закрыть два пункта пропуска на границе принято после консультаций с другими странами и не противоречит политике самой Украины, которая призывает своих граждан не ездить в Россию. Пуятс признал, что в связи с закрытием пограничного пункта Виентули жизнь некоторых людей будет осложнена, однако в противном случае под угрозой бы оказалась безопасность Латвии.
На вопрос о том, почему было необходимо закрыть также пограничный пункт Педедзе, начальник ГПО ответил, что он очень маленький и предназначен только для местного сообщения. С учетом уже введенных ограничений на передвижение между двумя странами нет необходимости продолжать содержать такой маленький пункт, где движения фактически нет.
Напомним, что правительство в четверг, 12 октября, на внеочередном заседании постановило закрыть пункты пересечения латвийско-российской границы Виентули и Педедзе.
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