Нюансы, которые следует учесть, чтобы голубцы получились идеальными

Портал Receptes.lv собрал типичные ошибки, которые допускаются при готовке голубцов, а также рассказал, как их не допустить и сделать блюдо только лучше!
Капуста - правильный выбор и подготовление
Размер имеет значение. Кочан следует выбирать достаточно большого размера, чтобы в листья поместилась начинка, а также чтобы было достаточно места для заворачивания.
Листья капусты необходимо подготовить перед тем, как заворачивать в них начинку. Поскольку в свежем виде они твердые, негибкие и непригодны для фаршировки, их необходимо отваривать. Можно отварить целый кочан, каждые несколько минут снимая внешние листья кочана. Второй вариант - очистить капусту от листьев, а затем отварить их, но это более рискованно, поскольку в зеленом состоянии они хрупкие и могут сломаться при отделении от кочана.
Листья капусты являются неким камнем преткновения, поскольку время приготовления каждый раз будет разным, на что влияет как сорт капусты, так и ее зрелость. Но следует учитывать, что слишком твердые листья при фаршировке сломаются, а переваренные растворятся в дальнейшем процессе приготовления.
Кочан капусты и твердая часть листа - нюанс, который нельзя упустить. От него необходимо избавиться. Есть два варианта: вырезать или отбить молотком для мяса, сделав его таким образом тоньше и гибче.
Выбор мяса
Еще одна ошибка, которая может помешать насладиться голубцами - сухая начинка.
Постное диетическое мясо для голубцов не подойдет, так как при тушении оно становится намного суше, чем свинина или смесь свинины и говядины. Поэтому, если вы хотите, чтобы было сочно, отдайте предпочтение свинине или смеси говядины и более жирной свинины.
Если и добавлять рис, то делать это правильно
Стоит ли отваривать рис для начинки? Да, потому что иначе он впитает в себя всю сочность мяса и начинка станет сухой. Однако ключевое слово - отварить, а не сварить. Рис должен быть полуготовым.
Яркость и сочность одновременно
Дополнить вкус голубцов можно, добавив в начинку овощи. Классика - морковка с луком. Если вы не любитель этих овощей, для обогащения вкуса и цвета можно использовать зелень. Отлично подойдет измельченная петрушка.
Специи не менее важны
Соль и перец - о них нельзя забывать. Если вы готовы отступить от классики, вы обязательно можете поэкспериментировать и добавить что-то новое, что найдете на полке для специй, например, использовать вместо соли чесночную соль или добавить ко всему щепотку порошка паприки.
Финальные шаги
Голубцы перед тушением можно обжарить, они приобретут красивый внешний вид и дополнительный вкус - это излюбленный способ. Совет: чтобы голубцы не раскручивались, кладите "шов" или край сложенного листа низом, чтобы он прожарился первым и не дал раскрыться блюду.
В самом полезном варианте жарку пропускают, и голубцы сразу тушат.
Тушение каждый выбирает на свой вкус:
- Тушить рулеты можно на мясном бульоне, в который добавляют тертую морковь, лук и зелень.
- Другой вариант - добавить ко всему вышеперечисленному томатную пасту.
- И третий вариант - дополнить смесь томатной пасты сметаной или сладкими сливками по своему усмотрению, что сделает этот соус насыщеннее.
Во время тушения важно следить, чтобы соус не испарялся в кастрюле и нижние голубцы не подгорали. Соуса должно быть достаточно, чтобы покрыть все.
Если тушить на медленном огне, результат будет лучшим.
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