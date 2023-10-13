"Я верила! Я действительно верила!". Новые подробности убийства маленькой Юстине

27 мая прошли поиски Юстине, организованные Государственной полицией и организацией bezvests.lv, в которых приняли участие несколько сотен человек. Накануне обыска отец Юстине Владимир Рейников сказал: "Конечно, мы надеемся найти ее живой. В этом районе много заброшенных домов, может быть, ее кто-то забрал туда, может, она ушла сама".

Сейчас, когда отец и мачеха Юстине находятся под подозрением в убийстве и даже частично признали вину, жители Роговки чувствуют себя использованными и даже "высмеянными".

Мы старались от всего сердца, пошли, помогали. Она даже плакала при мне, та женщина, - как же мы ждем Юстине, она вернется домой, мы отметим ее день рождения… Знаете, как можно не поверить? Сердце разрывается, глядя на это! Она мне все это рассказывает, плачет... Честное слово, я поверила! Я действительно верила".

В разговоре с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской она раскрывает несколько пугающих подробностей, которые позволяют предположить: убийство Юстине не является неудачным совпадением. Подробности - в онлайн-журнале KLIK.

Юридически ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана ​​в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.