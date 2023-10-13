"Я верила! Я действительно верила!". Новые подробности убийства маленькой Юстине

20 октября состоится суд по делу об убийстве маленькой Юстине Рейниковой. Ее отец и мачеха частично признали свою вину. В Роговке мы поговорили с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской. Она раскрыла новые детали, которые позволяют предположить, что смерть Юстине не была случайностью. Подробности читайте в онлайн-журнале KLIK.
Маленькая Юстине Рейникова из своего дома в Роговке пропала 5 мая. По крайней мере, так заявляли ее отец и мачеха. В тот же день волость начала поиски девочки. Вечером и на следующий день люди прибыли из соседних сел и окрестностей. Поиски не дали никаких результатов.
Глава Наутренского волостного управления Ливия Плавинская раскрывает суровую правду: "Они ни разу не ходили с детьми на детскую площадку в Роговке, которая находится почти впритык к их дому. На другой стороне их дома детская площадка детского сада, рядом со школой тоже есть детская площадка. Но они никуда не ходили с детьми. Старший мальчик сразу после школы домой. Очень закрытый. Зимой та женщина родила младшего ребенка. Куда пойдешь зимой? Нам и не казалось чем-то особенным, что они зимой нигде не появляются.
Но Юстине очень мало была в Роговке, в основном она жила у бабушки.
Никто из нас ее не видел. Впервые мы увидели Юстине на фотографии, когда сообщили о ее исчезновении".
27 мая прошли поиски Юстине, организованные Государственной полицией и организацией bezvests.lv, в которых приняли участие несколько сотен человек. Накануне обыска отец Юстине Владимир Рейников сказал: "Конечно, мы надеемся найти ее живой. В этом районе много заброшенных домов, может быть, ее кто-то забрал туда, может, она ушла сама".
Сейчас, когда отец и мачеха Юстине находятся под подозрением в убийстве и даже частично признали вину, жители Роговки чувствуют себя использованными и даже "высмеянными".
Мы старались от всего сердца, пошли, помогали. Она даже плакала при мне, та женщина, - как же мы ждем Юстине, она вернется домой, мы отметим ее день рождения… Знаете, как можно не поверить? Сердце разрывается, глядя на это! Она мне все это рассказывает, плачет... Честное слово, я поверила! Я действительно верила".
В разговоре с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской она раскрывает несколько пугающих подробностей, которые позволяют предположить: убийство Юстине не является неудачным совпадением. Подробности - в онлайн-журнале KLIK.
Юридически ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.
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