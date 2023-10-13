Преступление на Кипсале: муж убил свою жену и ввел в заблуждение родственников

В ходе расследования установлено, что преступление совершил муж погибшей во время конфликта у них по месту жительства в Риге, в микрорайоне Кипсала. Кроме того, после совершения преступления подозреваемый скрыл и ввел в заблуждение родственников и работодателя погибшей женщины о ее местонахождении.

7 июля этого года сотрудники 1-го бюро 2-го отдела управления Криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции при мониторинге социальных сетей заметили объявление об исчезновении женщины.

Однако заявление об этом в Госполицию не поступало. С целью проверки информации об исчезновении женщины и выяснения ее возможного местонахождения было возбуждено розыскное дело. Сотрудники полиции связались с родственниками пропавшей женщины, после чего получили заявление.

Последний раз пропавшую женщину родственники видели 18 июня этого года по месту ее жительства в Риге, на Кипсале.

7 июля полиция сразу же возбудило уголовный процесс по факту возможного убийства женщины. При обыске дома пропавшей женщины в тот же день было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.