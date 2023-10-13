Преступление на Кипсале: муж убил свою жену и ввел в заблуждение родственников

На прошлой неделе сотрудники Криминальной полиции завершили расследование по делу об убийстве женщины и незаконном использовании платежных средств и передали материалы уголовного дела в Рижскую Пардаугавскую прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
В ходе расследования установлено, что преступление совершил муж погибшей во время конфликта у них по месту жительства в Риге, в микрорайоне Кипсала. Кроме того, после совершения преступления подозреваемый скрыл и ввел в заблуждение родственников и работодателя погибшей женщины о ее местонахождении.
7 июля этого года сотрудники 1-го бюро 2-го отдела управления Криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции при мониторинге социальных сетей заметили объявление об исчезновении женщины.
Однако заявление об этом в Госполицию не поступало. С целью проверки информации об исчезновении женщины и выяснения ее возможного местонахождения было возбуждено розыскное дело. Сотрудники полиции связались с родственниками пропавшей женщины, после чего получили заявление.
Последний раз пропавшую женщину родственники видели 18 июня этого года по месту ее жительства в Риге, на Кипсале.
7 июля полиция сразу же возбудило уголовный процесс по факту возможного убийства женщины. При обыске дома пропавшей женщины в тот же день было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.
Полученные в ходе следствия сведения свидетельствуют о том, что погибшую во время взаимного конфликта задушил ее муж - мужчина 1980 года рождения, который затем незаконно воспользовался платежным средством умершей (банковской картой) и покинул совместное место жительства. Кроме того, чтобы скрыть свою причастность к совершенному преступлению, мужчина ввел в заблуждение родственников и работодателя женщины относительно ее местонахождения.
8 июля по подозрению в совершении этого преступления сотрудники Криминальной полиции задержали мужчину 1980 года рождения. Он признан подозреваемым в ходе досудебного расследования. Следует отметить, что ранее он уже был наказан за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности. 9 июля мужчину поместили под стражу.
Уголовный процесс квалифицируется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 116 Уголовного закона - за умышленное противоправное убийство другого лица (убийство), а также по части второй статьи 193 Уголовного закон - за незаконное использование чужих платежных средств.
Данное преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до 20 лет с испытательным сроком на срок до трех лет. В свою очередь, совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 193 Уголовного закона, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо общественными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом с конфискацией имущества или без конфискации имущества.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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