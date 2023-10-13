В субботу у памятника Свободы пройдет акция в поддержку Израиля

Акция начнется в 20:00. Учитывая осеннюю погоду, организаторы рекомендуют одеться потеплее, взять с собой термос с горячим напитком, а также соответствующие погоде свечи (с крышкой) и/или плакаты в поддержку акции.

Ранее заместитель председателя Рижской еврейской общины Дмитрий Крупников в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" поблагодарил власти Латвии за поддержку и соболезнования и пригласил рижан и гостей столицы выразить поддержку Израилю и прийти в субботу, 14 октября, в 20:00 к памятнику Свободы.

"Приглашаются все, кто желает высказать свою поддержку, свою позицию. Показать себя поддерживающим Израиль в этот трудный момент", - сказал Крупников.

По его словам, акция пройдет по такому же сценарию, как обычно в день памяти убитых в Румбуле, когда присутствующие зажигают свечи.

"Обычно люди приходят, выражают свою поддержку, может быть раввин скажет кадиш [молитву], но скорее у памятника Свободы предполагается чувство единение и выражение поддержки", - поделился Крупников.

Уже сообщалось, что 12 октября, в здании Рижской еврейской общины состоялась более закрытое мероприятие в поддержку Израилю. Его посетил и президент Латвии Эдгар Ринкевич.