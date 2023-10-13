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"Никто из взрослых не покидает Израиль": представитель Рижской еврейской общины

rus.tvnet.lv
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Заместитель председателя Рижской еврейской общины Дмитрий Крупников в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал о личном опыте эвакуации близких родственников из Израиля и об акции поддержки, в которой может принять участие любой неравнодушный. 

Дмитрий Крупников поделился, что у него не возникло с сложностей с тем, чтобы вывезти из Израиля своих родных - несовершеннолетних внучек, внука и внучатую племянницу.

"Была информация о том, что литовская чартерная компания организует рейс из Тель-Авива в Вильнюс. Я написал им и купил билеты. Все очень просто", - высказался Дмитрий Крупников. 

"Мне удалось получить четыре места без проблем", - добавил он. При этом Крупников отметил, что взрослые члены семьи остались там.

"Никто из взрослых жителей не покидает Израиль", - заявил представитель Рижской еврейской общины.

Он признался, если бы не несовершеннолетние дети, которые сейчас остались на его попечении, то "тоже полетел бы туда".

Крупников предполагает, что у еврейской общины Латвии нет большого запроса на эвакуацию из Израиля. По его словам, это показал и литовский рейс.

"Мы опубликовали информацию об этом рейсе, но не получили много откликов или вопросов по этому поводу. Возможно, что особой потребности [в эвакуации] нет. Многие имеют двойное гражданство и не собираются покидать Израиль", - поделился мыслями заместитель председателя Рижской еврейской общины.

Дмитрий Крупников поблагодарил власти Латвии за поддержку и соболезнования и пригласил рижан и гостей столицы выразить поддержку Израилю и прийти в субботу, 14 октября, в 20:00 к памятнику Свободы.

"Приглашаются все, кто желает высказать свою поддержку, свою позицию. Показать себя поддерживающим Израиль в этот трудный момент", - сказал Крупников.

По его словам, акция пройдет по такому же сценарию, как обычно в день памяти убитых в Румбуле, когда присутствующие зажигают свечи.

"Обычно люди приходят, выражают свою поддержку, может быть раввин скажет кадиш [молитву], но скорее у памятника Свободы предполагается чувство единение и выражение поддержки", - поделился Крупников.

Накануне, 12 октября, в здании Рижской еврейской общины состоялась более закрытое мероприятие в поддержку Израилю. Его посетил и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Весь эфир программы "Кто вам платит?" смотрите по ссылке:

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