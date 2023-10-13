"Никто из взрослых не покидает Израиль": представитель Рижской еврейской общины

Дмитрий Крупников поделился, что у него не возникло с сложностей с тем, чтобы вывезти из Израиля своих родных - несовершеннолетних внучек, внука и внучатую племянницу.

"Была информация о том, что литовская чартерная компания организует рейс из Тель-Авива в Вильнюс. Я написал им и купил билеты. Все очень просто", - высказался Дмитрий Крупников.

"Мне удалось получить четыре места без проблем", - добавил он. При этом Крупников отметил, что взрослые члены семьи остались там.

"Никто из взрослых жителей не покидает Израиль", - заявил представитель Рижской еврейской общины.

Он признался, если бы не несовершеннолетние дети, которые сейчас остались на его попечении, то "тоже полетел бы туда".

Крупников предполагает, что у еврейской общины Латвии нет большого запроса на эвакуацию из Израиля. По его словам, это показал и литовский рейс.