Общество Latgolys Saeima предлагает переименовать улицу Маскавас в Латгалес

Улица Маскавас носила название Латгалес в период с 1938 по 1940 год.

Члены общества считают, что название улицы Маскавас содержит негативное политическое послание, а восстановление названия улицы Латгалес ясно продемонстрирует отношение к российской агрессии в Украине, говорится в письме.

В свою очередь уже существующую улицу Латгалес в Плявниеки предлагается переименовать, использовав название какого-либо латгальского населенного пункта, например, Тилжа, Цибла, Виляка или др.

Призыв к руководству Рижской думы подписали председатель общества Latgolys Saeima Арнис Слобожанин, депутат Резекненского края Гунтис Расимс, депутат Сейма Юрис Вилюмс, депутат Ливанского края Валдис Лабинскис, депутат Сейма Анна Ранцане и другие.