Фото ⟩ Министр: Кекавская окружная дорога задает новый стандарт

Галерея: Кекавская окружная дорога

Министр подчеркнул, что это объемный проект публично-частного партнерства (ПЧП), для реализации которого использованы современные, экологичные и инновационные технологии.

Общая протяженность окружной дороги составляет почти 18 км, из них более 11 км - это дорога с четырьмя полосами.

"Этот проект открывает Латвию для международных инфраструктурных проектов, а также для других финансовых секторов, поэтому Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) призывает Министерство сообщения помочь Latvijas valsts ceļi (LVC) реализовать и следующие проекты - продолжение Бауской и Иецавской окружной дороги", - отметил на мероприятии заместитель директора ЦАФД Мартиньш Бренцис.

Представители проекта сообщили, что следить за трассой Кекавской окружной дороги можно будет в круглосуточном режиме благодаря более чем 20 камерам видеонаблюдения, двум метеостанциям, датчикам, фиксирующим трафик, а также системе анализа данных о движении.

Как сообщалось, один из участков Кекавской окружной дороги станет первой в Латвии скоростной дорогой, на которой будет установлен дорожный знак №552 "Высокоскоростная дорога". Максимальная скорость на этом участке составит до 120 км/ч, а в период зимнего содержания дорог с 16 октября (или раньше при наступлении зимних погодных условий) до 15 апреля - 90 км/ч.

Новая Кекавская окружная дорога является частью Бауского шоссе (A7). Благодаря ей автомобили, направляющиеся из Литвы в Ригу через Бауску или в обратном направлении, смогут избежать пробок возле столицы, что сэкономит время в пути. Также новая дорога значительно повысит безопасность движения на Бауском шоссе возле Риги, поскольку часть трассы, на которой ожидается более высокая интенсивность движения, построена с учетом всех требований безопасности скоростного дорожного движения, поясняют в LVC.