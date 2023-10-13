HRW: Израиль применил в Газе белый фосфор. Что это за боеприпасы?

Правозащитная организация Human Rights Watch в четверг заявила, что обнаружила свидетельства применения израильскими военными белого фосфора при бомбардировках сектора Газа и Ливана. Правозащитники подчеркивают, что использование такого оружия подвергает мирных жителей риску серьезных и долгосрочных травм.
Белый фосфор — легковоспламеняющееся вещество, которое иногда используется военными для обозначения территорий, однако оно может также вызывать сильные ожоги, а его применение, особенно в местах скопления людей, может быть для них крайне опасным. Белый фосфор воспламеняется при контакте с кислородом, образуя густой белый дым.
HRW заявила, что ей удалось получить и проанализировать видеозаписи, снятые в Газе и Ливане, на которых, судя по всему, видны взрывы артиллерийских снарядов с белым фосфором. Кроме того, организация обратила внимание на фотографии, сделанные агентством AFP в Газе, на которых видны белые полосы в небе.
«Применение белого фосфора в Газе, одном из самых густонаселенных районов мира, увеличивает риск для гражданского населения и нарушает нормы международного гуманитарного права, которое запрещает подвергать гражданских лиц неоправданному риску», – заявили правозащитники.
В ответ на запрос агентства Reuters израильские военные заявили, что «в настоящее время им не известно о применении оружия, содержащего белый фосфор, в секторе Газа». В отношении Ливана комментариев не последовало.
В 2013 году Израиль заявлял, что больше не будет использовать белый фосфор в населенных пунктах, за исключением «экстремальных случаев».
Международное право запрещает использование белого фосфора, когда в районе присутствует гражданское население. Однако его применение для постановки дымовых завес разрешается.
Смертельные ожоги
Боеприпасы с белым фосфором можно законно использовать на поле боя для создания дымовых завес, освещения, обозначения целей или поджога военных объектов.
Поскольку белый фосфор имеет законное применение, он не считается химическим оружием и соответствующие конвенции его не запрещают. Но это вещество может вызвать серьезные ожоги у людей и приводить к пожарам.
Для людей при вступлении в контакт с этим веществом «даже относительно небольшие ожоги часто заканчиваются смертельным исходом», пишет HRW, поскольку оно горит до тех пор, пока не закончится кислород, и может вновь воспламениться, если с уже перевязанной раны снять повязку.
Организация подчеркнула, что ее особенно беспокоят видеоролики, на которых видно, как материал рассеивается на большой территории (до 250 метров в диаметре) в результате взрыва в воздухе.
«Каждый раз, когда белый фосфор используется в густонаселенных гражданских районах, это создает высокий риск мучительных ожогов и пожизненных страданий», — сказал Лама Факих, директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке, в своем заявлении в четверг.
Наступление в Газе 2008-2009 годов
С 2010 года израильские военные заявляли, что постепенно отказываются от боеприпасов с белым фосфором. До этого HRW и другие правозащитные группы заявляли, что Израиль широко применял белый фосфор в густонаселенных районах во время операции в секторе Газа в 2008-2009 годах.
В отчете Human Rights Watch за 2009 год говорилось, что используя это оружие над густонаселенными районами, израильтяне нарушали международное гуманитарное право, убивая и раня мирных жителей.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.