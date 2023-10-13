HRW: Израиль применил в Газе белый фосфор. Что это за боеприпасы?

В 2013 году Израиль заявлял, что больше не будет использовать белый фосфор в населенных пунктах, за исключением «экстремальных случаев».

Международное право запрещает использование белого фосфора, когда в районе присутствует гражданское население. Однако его применение для постановки дымовых завес разрешается.

Смертельные ожоги

Боеприпасы с белым фосфором можно законно использовать на поле боя для создания дымовых завес, освещения, обозначения целей или поджога военных объектов.

Поскольку белый фосфор имеет законное применение, он не считается химическим оружием и соответствующие конвенции его не запрещают. Но это вещество может вызвать серьезные ожоги у людей и приводить к пожарам.

Для людей при вступлении в контакт с этим веществом «даже относительно небольшие ожоги часто заканчиваются смертельным исходом», пишет HRW, поскольку оно горит до тех пор, пока не закончится кислород, и может вновь воспламениться, если с уже перевязанной раны снять повязку.

Организация подчеркнула, что ее особенно беспокоят видеоролики, на которых видно, как материал рассеивается на большой территории (до 250 метров в диаметре) в результате взрыва в воздухе.

«Каждый раз, когда белый фосфор используется в густонаселенных гражданских районах, это создает высокий риск мучительных ожогов и пожизненных страданий», — сказал Лама Факих, директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке, в своем заявлении в четверг.

Наступление в Газе 2008-2009 годов