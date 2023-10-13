Фото ⟩ СБУ: нанесен удар по российским кораблям в Севастополе

По данным СБУ, в пятницу, 13 октября, был атакован носитель крылатых ракет, корабль проекта 21631 "Буян-М", также они отметили, что двумя днями ранее был нанесен удар по патрульному кораблю "Павел Державин".

В местных Telegram-каналах утверждают, что якобы видели взрыв с левой стороны кормы корабля.

Источники в украинской спецслужбе деталей пока не раскрывают, но добавляют, что операция проводилась совместно с Военно-морскими силами Украины, оба корабля были поражены дронами "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

Черноморский флот России заявил, что проводятся учения, в ходе которых "отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров".

"К учению привлекались патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера", - заявили в Черноморском флоте России.