Эстония возбудила уголовное дело о повреждении газопровода. Подробности

"Изображение газопровода, которое мы видели, подтверждает, что повреждение причинила какая-то сила, но не водолаз или небольшой подводный робот. Повреждения массивнее, - сказал Певкур. - Взрыва не было, это подтверждают сейсмологи".

Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, инцидент вновь показывает, что нужно делать больше для охраны и обороны критической инфраструктуры, и этот вопрос следует обсуждать на уровне ЕС и НАТО. Эстония проинформировала об инциденте союзников по НАТО.

Министры заверили, что Эстонии и Финляндии гарантировано снабжение газом. Эстония получает необходимый газ из Латвии и Литвы. Кроме того, на конечном потребителе никак не отразится повреждение кабеля связи, так как их несколько.

По словам Певкура, продолжается поиск вариантов охраны подводной инфраструктуры. "Вариантов много, вопрос в деньгах", - сказал он.

На вопрос, может ли в Финском заливе так передвигаться подлодка, чтобы об этом не знали ни Эстония, ни Финляндия, находившийся среди слушателей глава ВМС Юри Саска ответил, что нет.

Глава Минэнерго Литвы: газопроводам в Балтийском море требуется большая охрана

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что наиболее уязвимая энергетическая инфраструктура в открытом море нуждается в еще большей защите.

"Прежде всего, вся самая уязвимая инфраструктура находится в открытом море, защитить которую сложно. Конечно, уже сегодня НАТО следит и за кораблями, и за передвижением вблизи критически важных объектов инфраструктуры, - сказал Крейвис в интервью радиостанции LRT. - Действительно, инфраструктура на уровне НАТО охраняется и ей уделяется очень много внимания. Возможно, нужен еще больший мониторинг, еще большая охрана и, как отметил министр иностранных дел, здесь, наверное, нужны совместные договоренности и разделение работы, кто что делает".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник призвал к созданию общих инструментов Европейского союза и НАТО для обеспечения защиты энергетических объектов.