Эстония возбудила уголовное дело о повреждении газопровода. Подробности

Премьер-министр Кая Каллас вечером во вторник, 10 октября, получила от Департамента внешней разведки, Центра разведки Сил обороны и Департамента полиции безопасности Эстонии обзор инцидентов на газопроводе BalticConnector и кабеля связи Эстония-Финляндия, сообщает Rus.Postimees.
По словам премьер-министра, в Эстонии нет угрозы нарушения надежности снабжения газом или трансграничного интернет-сообщения, но и Эстония, и Финляндия крайне серьезно относятся к этим инцидентам и делают все для того, чтобы добиться ясности.
По словам Каллас, газовое снабжение Эстонии обеспечивается собственными резервами Эстонии и посредством Латвии, а повреждение подводного кабеля не коснется работы ни одного интернет-провайдера.
"Я поддерживаю тесный контакт с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сегодня мы по телефону обсудили дальнейшие шаги. Поскольку протечка на газопроводе расположена в их экономической зоне, центральная криминальная полиция Финляндии возбудила расследование потенциального саботажа. Эстония также возбудила уголовное расследование повреждения кабеля связи", - сказала Каллас.
Обе страны проинформировали об инциденте союзников в НАТО и членов ЕС.
Кроме того, премьер-министр во вторник по телефону разговаривала с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, постоянным председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы обсудили необходимость и возможности повысить защиту критической инфраструктуры в Балтийском море", - добавила премьер-министр.
Правительство Эстонии также обсудит произошедшее на кабинетном совещании в четверг.
Каллас: повреждение Balticconnector безопасности газоснабжения Эстонии не угрожает
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на инфочасе в Рийгикогу подтвердила, что повреждение соединяющего Эстонию и Финляндию газопровода Balticconnector безопасности газоснабжения Эстонии не угрожает.
"Balticconnector - газопровод, который соединяет нас с Финляндией, был поврежден, и расследование продолжается. Мы сформировали финско-эстонскую следственную группу, которая расследует, что на самом деле произошло. Людям важно, что безопасности поставок газа по этой причине ничто не угрожает, что мы к этому готовы", - сказала премьер-министр.
Каллас уточнила, что в Инчукалнское газохранилище закачено свыше 90% газа Эстонии, и этого достаточно. "Кроме того, инвестиции, которые мы сделали в Палдиски в мощности по приему СПГ, дают нам возможность получать газ даже в критический момент, - подчеркнула она.
Премьер добавила, что расследование повреждения кабелей передачи данных ведет Эстония. "Мы возбудили уголовное дело. Пока мы не можем сказать, в чем именно причина сбоя", - отметила Каллас.
Во вторник Каллас беседовала с лидерами Европейского союза и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудив необходимость и возможности усиления защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.
Эстония: повреждения трубопроводу Balticconneсtor причинены человеком
Наряду с расположенным на глубине 60 метров газопроводом поврежден также кабель Elisa. Поврежденный участок расположен на глубине 70 метров в эстонской экономической зоне.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, пока нельзя делать поспешные выводы о взрыве газопровода, так как инцидент еще расследуется.
"Изображение газопровода, которое мы видели, подтверждает, что повреждение причинила какая-то сила, но не водолаз или небольшой подводный робот. Повреждения массивнее, - сказал Певкур. - Взрыва не было, это подтверждают сейсмологи".
Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, инцидент вновь показывает, что нужно делать больше для охраны и обороны критической инфраструктуры, и этот вопрос следует обсуждать на уровне ЕС и НАТО. Эстония проинформировала об инциденте союзников по НАТО.
Министры заверили, что Эстонии и Финляндии гарантировано снабжение газом. Эстония получает необходимый газ из Латвии и Литвы. Кроме того, на конечном потребителе никак не отразится повреждение кабеля связи, так как их несколько.
По словам Певкура, продолжается поиск вариантов охраны подводной инфраструктуры. "Вариантов много, вопрос в деньгах", - сказал он.
На вопрос, может ли в Финском заливе так передвигаться подлодка, чтобы об этом не знали ни Эстония, ни Финляндия, находившийся среди слушателей глава ВМС Юри Саска ответил, что нет.
Глава Минэнерго Литвы: газопроводам в Балтийском море требуется большая охрана
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что наиболее уязвимая энергетическая инфраструктура в открытом море нуждается в еще большей защите.
"Прежде всего, вся самая уязвимая инфраструктура находится в открытом море, защитить которую сложно. Конечно, уже сегодня НАТО следит и за кораблями, и за передвижением вблизи критически важных объектов инфраструктуры, - сказал Крейвис в интервью радиостанции LRT. - Действительно, инфраструктура на уровне НАТО охраняется и ей уделяется очень много внимания. Возможно, нужен еще больший мониторинг, еще большая охрана и, как отметил министр иностранных дел, здесь, наверное, нужны совместные договоренности и разделение работы, кто что делает".
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник призвал к созданию общих инструментов Европейского союза и НАТО для обеспечения защиты энергетических объектов.
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