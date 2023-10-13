Путин предупредил Израиль о "серьезных последствиях" во время наземной операции в Газе

Президент России Владимир Путин, который известен своими контактами со спонсорами террористов ХАМАС, заявил, что введение израильской армии в сектор Газа "чревато серьезными последствиями для всех сторон". Утром 13 октября Армия обороны Израиля дала сутки на эвакуацию гражданских лиц с севера сектора Газа, пишет Rus.Postimees.
Владимир Путин, который не комментировал беспрецедентную террористическую атаку на Израиль шесть дней, заговорил о праве палестинцев на свое государство лишь на фоне подготовки наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.
"Использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее", - сказал Путин в пятницу, 13 октября, в столице Кыргызстана на заседании Совета глав государств-участников СНГ.
Путин, чья армия снесла с лица земли Мариуполь, уверен, что в случае ввода израильской армии в Газу "потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми".
"Там же почти два миллиона человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле», - заявил президент России, ни разу не осудив действия террористов ХАМАС и «Исламского джихада", которые устроили бойню и резню в Израиле рано утром 7 октября.
Israel's reality in 10 seconds. pic.twitter.com/nGHVoTZd9M— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023
Путин не стал комментировать ни роль России в поддержке террористов ХАМАС, которые регулярно приезжают в Москву на переговоры, ни союзников террористов в регионе, с которыми Кремль так же имеет тесные контакты. Вместо этого он заявил, что в происходящей трагедии виноваты США. Человек, который уже 20 месяцев продолжает полномасштабную войну в Украине, сегодня, сидя в Бишкеке, рассуждал о том, что в Иерусалиме должна появиться столица независимого палестинского государства.
Террористы из сектора Газы во время атаки, которая началась в минувшую субботу, убили по меньшей мере 1300 израильтян. Более 3200 человек были ранены. Около 120 человек были угнаны в Газу в качестве заложников. Ответные удары по объектам террористов, по данным СМИ, которые ссылаются на администрацию Газы, унесли жизни 1417 жителей сектора, ранены более 6000 человек. Больше четверти миллионов жителей Газы покинули свои дома.
Утром 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей северной части Газы о необходимости эвакуироваться на юг сектора. Подполковник запаса Генерального штаба ЦАХАЛ Марк Бабот ранее в интервью Rus.Postimees ответил на опасения о гибели гражданских лиц в Газе в случае начала наземной операции.
«Израиль не будет атаковать гражданских, которые не задействованы в терроре. Израиль никогда не будет насиловать женщин. Я сорок лет своей жизни отдал армии. И я точно знаю, что израильские солдаты никогда не будут отрубать головы младенцам в кроватках. Никогда», - сказал нам ветеран ЦАХАЛ, комментируя зверства террористов, которые были совершены в Израиле после начала атаки 7 октября.
Эксперт заявил, что у Израиля достаточно сил и средств, чтобы уничтожить ХАМАС в том числе с помощью наземной операции.
«Мы будем делать то, что нужно. И сколько это возьмет, оно столько и возьмет. А возмущенный мир может, извините за выражение, пойти туда, куда я посылаю Путина», - ответил критикам Израиля Марк Бабот.
"Не российской армии учить израильскую. Сейчас мы очень тщательно изучаем опыт борьбы Украины с оккупантами. Особенно в сфере дронов. Но потери, о которых вы спрашиваете, сейчас минимизируются. Мы будем вести себя так, как того от нас требуют гуманные нормы мира. Израиль не будет бомбить Газу ковровыми бомбардировками. Но когда солдат Армии обороны Израиля будет продвигаться по Газе, любой дом, любая комната, любое окно будут свалены в хлам", - ответил Бабот на вопрос о рисках повторения в Газе ситуации в которой оказалась российская армия во время штурма Грозного в первую чеченскю войну в 90-е.
После начала атаки террористов ХАМАС многие эксперты указали на то, что она выгодна Путину, поскольку позволяет отвлечь мир от тех военных преступлений, которые ежедневно совершает российская армия в Украине. Кроме того, за ХАМАС в том числе стоит Иран, который официально поддержал террористов после атаки. Москва поддерживает тесные контакты с Тегераном, которые включают в себя и военно-техническое сотрудничество. Армия России регулярно применяет дроны-камикадзе иранской разработки.
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