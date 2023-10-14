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"Это унижение детей!" В Елгаве кафе отказалось обслуживать школьниц

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Суши
Суши Фото: Stanislav Makhalov/Shutterstock

В Елгаве суши-бар отказался обслуживать детей, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.

11-летняя Амелия хотела с подругами отпраздновать именины в кафе, однако празднования были испорчены, так как кафе отказалось их обслуживать.

Бабушка Амелии поспешила разъяснить ситуацию, и сотрудница кафе ответила ей, что такой выбор был сделан из-за неоднократного плохого опыта, так как дети оставляют после себя грязь, разливают соевый соус и разбрасывают салфетки. Однако дети могут сделать заказ и получить еду навынос, или же поесть в присутствии взрослых.

"Это унижение детей! Они все стояли с опущенными головами. Люди шли мимо и смотрели на них, они очень, очень плохо себя чувствовали", - отметила бабушка Амелии.

В Инспекции по защите прав детей отношение коммерсанта осудили, однако признали, что это не первый случай, когда детям приходится чувствовать себя в публичном месте нежеланными.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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