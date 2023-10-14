Фото ⟩ Уже в девятый раз прошел всемирный диктант по латышскому языку

В этом году текст для диктанта из примерно 300 слов создал писатель, автор романа "Свинцовый вкус" ("Svina garša") Марис Берзиньш, а диктовала его актриса Латвийского национального театра Агнесе Будовска.

В этом году очный диктант проходит в Риге, Бауске, Цесисе, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе. Зарегистрироваться на очное участие можно было до вечера 12 октября. Диктант можно было написать и удаленно.

Всемирный диктант по латышскому языку - частная инициатива, цель которой - развивать латышский язык и укреплять его корни в современной многокультурной среде. В прошлом году в нем приняли участие 2000 человек из 29 стран.

Текст диктанта объемом 300 слов был проверен и одобрен научным сотрудником Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета Байбой Саулите.

Во время проверки диктанта оценки не ставятся, однако будут указаны орфографические и пунктуационные ошибки и их количество, чтобы каждый мог оценить свои знания. Лучшие результаты будут отмечены книгами от партнеров по диктанту.