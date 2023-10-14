Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута МУС, выдавшего ордер на арест Путина

"Медуза" отмечает, что Армения подписала Римский статут еще в 1998 году, однако в 2004 году процесс ратификации был прерван, так как документ был признан противоречащим конституции страны. Процесс снова возобновили в 2022 году.

Против ратификации документа Армений выступала Россия. Так, за несколько дней до голосования в парламенте Армении пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал желание властей Армении присоединиться к статуту чрезвычайно враждебным намерением по отношению к РФ.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут о Международном уголовном суде 3 октября. В числе прочего документ предполагает арест подозреваемых по ордерам, которые выдает этот суд. Именно одним из таких подозреваемых и является президент России Владимир Путин. Теперь в теории во время визита в Армению Путин может быть задержан в связи с выданным МУС ордером на его арест.