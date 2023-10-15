В Венеции после еще одной аварии полностью остановили эксплуатацию электробусов

Как сообщалось, 3 октября в результате аварии автобуса погиб 21 человек.

Вечером в субботу еще один автобус предприятия врезался в здание в пригороде Венеции Местре.

Мэр города сообщил, что пострадавшие не получили серьезных травм.

3 октября один из электробусов компании, перевозивший иностранных туристов, упал с уличной эстакады в Местре. Погибли 20 пассажиров и водитель автобуса.

Первоначально предполагалось, что у водителя автобуса, имевшего безупречную репутацию, случился сердечный приступ, однако результаты вскрытия не подтвердили этого.

Расследование причин аварии продолжается.