В Венеции после еще одной аварии полностью остановили эксплуатацию электробусов

Реагируя на очередную аварию, в которой пострадали 15 человек, мэр Венеции Луиджи Брунаро распорядился немедленно приостановить эксплуатацию электробусов компании La Linea.
Как сообщалось, 3 октября в результате аварии автобуса погиб 21 человек.
Вечером в субботу еще один автобус предприятия врезался в здание в пригороде Венеции Местре.
Мэр города сообщил, что пострадавшие не получили серьезных травм.
3 октября один из электробусов компании, перевозивший иностранных туристов, упал с уличной эстакады в Местре. Погибли 20 пассажиров и водитель автобуса.
Первоначально предполагалось, что у водителя автобуса, имевшего безупречную репутацию, случился сердечный приступ, однако результаты вскрытия не подтвердили этого.
Расследование причин аварии продолжается.
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