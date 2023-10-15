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Президент Азербайджана поднял флаг в бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 15 октября, поднял государственный флаг в столице региона - городе Ханкенди, или Степанакерте, как его называют армяне.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 15 октября, поднял государственный флаг в столице региона - городе Ханкенди, или Степанакерте, как его называют армяне. Фото: PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN/via REUTERS

После блицкрига, вызвавшего массовое бегство армян из Нагорного Карабаха, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 15 октября, поднял государственный флаг в столице региона - городе Ханкенди, или Степанакерте, как его называют армяне.

Впервые за два десятилетия президентства Алиева он посетил Нагорный Карабах, который находится под контролем армянских сепаратистов с 1990-х годов.

После капитуляции сепаратистского правительства в конце сентября практически все армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, численность которых до первого военного поражения в 2020 года составляла 120 000 человек, покинули регион и бежали в Армению.

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