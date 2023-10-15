Президент Азербайджана поднял флаг в бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики

После блицкрига, вызвавшего массовое бегство армян из Нагорного Карабаха, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 15 октября, поднял государственный флаг в столице региона - городе Ханкенди, или Степанакерте, как его называют армяне.
Впервые за два десятилетия президентства Алиева он посетил Нагорный Карабах, который находится под контролем армянских сепаратистов с 1990-х годов.
После капитуляции сепаратистского правительства в конце сентября практически все армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, численность которых до первого военного поражения в 2020 года составляла 120 000 человек, покинули регион и бежали в Армению.
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