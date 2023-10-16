Школы Латвии снова получили письма с угрозами. "Опасность - низкая", - повторяет полиция

Полиция сообщает, что полученные минувшей ночью письма носят схожий характер и с аналогичной целью были разосланы преступниками на прошлой неделе как в Латвии, так и в Литве и Эстонии.

Госполиция провела оценку уровня риска угроз и пришла к выводу, что физической угрозы учебным заведениям нет, поэтому проводить эвакуацию не нужно и учебные заведения могут продолжать работу. Госполиция проинформировала учреждения о дальнейших действиях и призывает жителей следовать указаниям полиции, сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как именно ее своими действиями хотят спровоцировать преступники.

В интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил, что такие электронные письма получают также учреждения и организации в соседних странах Балтии и Польше.

Сотрудники правоохранительных органов стран Балтии и Польши работают в тесном сотрудничестве, чтобы раскрыть эти преступления, заверил Козловскис, добавив, что первоначальная информация свидетельствует о том, что отправителей будет непросто отслеживать.