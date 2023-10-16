Школы Латвии снова получили письма с угрозами. "Опасность - низкая", - повторяет полиция

В ночь на понедельник несколько сотен школ, детских садов и учебных центров по всей Латвии также получили по электронной почте анонимные письма с угрозами на русском языке, однако физической угрозы этим учреждениям нет и эвакуацию проводить не нужно, сообщает Госполиция.
Полиция сообщает, что полученные минувшей ночью письма носят схожий характер и с аналогичной целью были разосланы преступниками на прошлой неделе как в Латвии, так и в Литве и Эстонии.
Госполиция провела оценку уровня риска угроз и пришла к выводу, что физической угрозы учебным заведениям нет, поэтому проводить эвакуацию не нужно и учебные заведения могут продолжать работу. Госполиция проинформировала учреждения о дальнейших действиях и призывает жителей следовать указаниям полиции, сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как именно ее своими действиями хотят спровоцировать преступники.
В интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил, что такие электронные письма получают также учреждения и организации в соседних странах Балтии и Польше.
Сотрудники правоохранительных органов стран Балтии и Польши работают в тесном сотрудничестве, чтобы раскрыть эти преступления, заверил Козловскис, добавив, что первоначальная информация свидетельствует о том, что отправителей будет непросто отслеживать.
Он пояснил, что цель отправителей писем с угрозами - дестабилизировать ситуацию и вызвать в обществе новые волнения, но жителям не стоит паниковать.
Министр внутренних дел напомнил, что мы живем в условиях гибридной войны. Уровень террористической угрозы в Латвии по-прежнему низкий, однако каждому стоит сохранять бдительность в любой жизненной ситуации, признал политик.
Как сообщалось, в начале прошлой недели, в течение двух дней, несколько учебных заведений по всей Латвии получили анонимные электронные письма с угрозами на русском языке. Госполиция обратила внимание, что полученные электронные письма оцениваются как угроза низкого уровня и это целенаправленная преступная акция, цель которой - дестабилизировать работу обществ и учреждений. По этой причине образовательные учреждения призвали не прекращать работу, однако ряд из них все же предпочли провести эвакуацию детей.
Информация, имеющаяся в распоряжении Госполиции, свидетельствует о том, что посыльный угроз был один и тот же, причем действия этого же преступника наблюдались около года назад, когда и несколько организаций получили аналогичные письма с угрозами.
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