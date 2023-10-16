Видео ⟩ Зависимый Валдис: алкоголь стоило бы продавать только с 25 лет

Пить регулярно он начал с 12 лет, как он сам говорит, из-за стадного инстинкта. Когда он попал в тюрьму из-за зависимостей и был выслан из-за границы, жизнь пришлось начинать заново.

"Мне этот 18-летний порог кажется смешным. В утопическом мире алкоголя вообще бы не было. Но я бы сказал - ну если есть, то с 25 лет", - считает Валдис. К тому же в Латвии алкоголь можно купить везде, и он очень попадается на глаза.

"Большую роль играет то, что во все праздники употребляют. Лиго, Рождество, Новый год. Если кто-то сходит в центр в пятницу вечером… там все пьяные".

Чтобы снизить потребление алкоголя, считает Валдис, необходимо поднять возрастной порог, с которого его разрешено покупать, и продавать алкоголь следует только в специализированных магазинах. Валдис считает, что и повышение цен - отличное решение.

Поднять акциз на алкоголь в Латвии планируется с 1 марта будущего года.

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