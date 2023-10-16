Ждущих у закрытого погранпункта Виентули людей автобусами перевезут в Гребнево

По его наблюдениям, на закрытом погранпункте "неожиданно спокойно".

После того, как последних людей, которые еще находятся у границы, на автобусах отвезут в Гребнево, на пограничном пункте останутся только пограничники.

На границе установлены бетонные барьеры, которые наглядно демонстрируют, что погранпункт закрыт. Убирают заранее подготовленные палатки, которые были разбиты при подготовке к наплыву желающий пересечь границу.

Как сообщалось, с понедельника вступило в силу решение правительства Латвии приостановить работу пунктов пересечения границы между Латвией и Россией Педедзе и Виентули.

Латвия приняла такое решение в связи с принятым Россией решением с 16 октября этого года разрешить держателям украинских паспортов въезд в Россию из третьих стран только в двух местах пересечения границы - через международный аэропорт Шереметьево в Москве, России, и через Виентули, являющийся одним из самых маленьких пунктов пересечения границы на границе Европейского союза (ЕС) и России.