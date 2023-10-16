VDD начала процесс о сотрудничестве предприятия с армией России. Проведены обыски

Уголовно-процессуальные действия служба провела в общей сложности в пяти объектах.

Уголовный процесс VDD начала по статье 77.2 Уголовного закона, а именно - о возможной косвенной передаче имущества участвующей в продолжающемся за пределами территории Латвийской Республики вооруженном конфликте стороне, деятельность которой направлена против территориальной неприкосновенности Украины.

В ходе обысков VDD изъяла большое количество носителей и документов, а также образцы продукции, выпускаемой предприятием. Кроме того, на объектах, связанных с предприятием, констатированы наличные на сумму более полумиллиона евро.

VDD предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в дальнейшем, по ходу уголовного процесса.

Сейчас неизвестно, в отношении какого предприятия ведется расследование.

В последние недели, правда, в СМИ прозвучало несколько случаев возможного сотрудничества компаний с российским оборонным ведомством.

В воскресенье программа Nekā personīga на канале TV3 сообщила, что издание оппозиционера Кремля Михаила Ходорковского с самого начала войны отслеживает несколько производителей, поставляющих продукцию в армию.

"Мы с удивлением обнаружили, что одна из компаний, которая самостоятельно поставляет какие-то пуговицы, молнии, различные детали, находится в Риге. Причем в самом центре. Называется она ARTA-F", - рассказал журналист "Ходорковский LIVE" Илья Давлячин.

Как отмечается в последнем годовом отчете ARTA-F, "реагируя на начавшийся 24 февраля 2022 года вооруженный конфликт в Украине, международное сообщество ввело различные санкции против России и Беларуси, а также многих их юридических и физических лиц. (...) Однако предприятие работает в обычном режиме, и в настоящее время не предвидится существенного влияния на его текущую и будущую деятельность".

По информации Firmas.lv, ARTA-F зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот ARTA-F составил 8,062 млн евро, а прибыль составила 983 930 евро. Истинными бенефициарами компании являются Владислав Андреев и Виталий Андреев.