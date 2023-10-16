Как россияне обходят западные санкции с помощью криптовалюты

Россияне обменивают криптовалюту на наличные деньги

Иногда криптовалюту меняют на обычные деньги из рук в руки при личной встрече. Тадич говорит, что этот способ считается самым выгодным, потому что не надо платить комиссию бирже. Найти и связаться с трейдером, с которым у вас будет назначена встреча, можно через специальные чаты в Telegram.

Чаты эти закрытые, туда пускают только после верификации модераторами - нужно доказать, что ты человек, через специального бота. Также модераторы с помощью отзывов на услуги трейдеров следят за тем, чтобы людям не попадались мошенники. Этот способ распространен в России, но пользуется популярностью также и в Сербии, говорит Тадич.

Перед тем, как использовать услуги уличных менял, люди покупают с российской карты криптовалюту. Затем назначают с трейдером встречу и меняют криптовалюту на наличные динары. "Все просто: приезжаете, пожимаете другу другу руки, жмете кнопочку на телефоне, спустя пару минут продавец из Telegram видит, что ему все пришло на его кошелек и отдает вам наличку, которую вы пересчитываете", - утверждает Тадич.

Фриланс-площадки запрещают криптовалютные переводы

23-летний Всеволод Савченко (имя изменено) задолго до войны начал работать удаленно на зарубежной фриланс-площадке и делал иллюстрации на заказ. Гонорары площадка начисляла ему в долларах, которые он затем переводил на свою российскую карту в рубли.