"У действий ХАМАС нет оправдания": депутаты Израиля и стран Балтии выступили с заявлением

По словам руководителей комиссий по иностранным делам, значительную часть насилия, направленного против Израиля и его граждан, напрямую финансировал и поддерживал Иран. "Мы твердо убеждены, что Иран представляет серьезную глобальную угрозу, не только являясь главным поставщиком терроризма, но и неумолимо ослабляя стабильность как на Ближнем Востоке, так и на более широкой глобальной арене. Мы призываем международную общественность принять согласованные меры по дальнейшему изолированию Ирана посредством более строгих санкций", - говорится в совместном заявлении.

Председатели комиссий также призывают государства со схожими взглядами объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В заявлении они выражают обеспокоенность в связи с успехами ядерной программы Ирана и отсутствием прозрачности перед лицом Международного агентства по атомной энергии. "Перспектива неконтролируемого, обладающего ядерным оружием Ирана - это сценарий, который международная общественность не может позволять. Мы настоятельно призываем международную общественность объединиться для принятия решительных и согласованных усилий, чтобы предотвратить эту угрозу", - сообщается в заявлении.

Председатели комиссий отмечают, что с глубокой тревогой наблюдают за расширением сотрудничества России и Ирана на поле боя в Украине и на укрепляющиеся связи с ХАМАС. По их словам, эта тенденция представляет серьезную угрозу для безопасности Израиля, Ближнего Востока и Европы.

"Мы однозначно подтверждаем свою непоколебимую поддержку народу Украины и твердую приверженность оказанию помощи Украине. Эта приверженность прочно опирается на нашу глубокую убежденность, что такой курс действий не только является моральным императивом, но и соответствует нашему коллективному интересу выступить против тоталитарных режимов на международной арене", - заверяют руководители комиссий по иностранным делам.