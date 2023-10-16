Washington Post: Россия согласилась вернуть в Украину четырех депортированных детей

«Мы приветствуем сегодняшние позитивные новости о воссоединении детей с их семьями в Украине благодаря посредническим усилиям Катара», — приводит WP заявление госминистра Катара по международному сотрудничеству Лолвы аль-Хатер.

В понедельник уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в настоящий момент в России совместно с Международным комитетом Красного Креста отрабатываются 32 обращения по возвращению украинских детей на родину.

Она утверждает, что «нет никаких десятков, а тем более сотен тысяч депортированных и удерживаемых детей в России».

«За месяц-два удается обычно все вопросы согласовать. В рамках взаимодействия с украинской стороной для воссоединения семей чаще всего используется российско-латвийская и российско-эстонская граница», — заявила Львова-Белова.

По ее словам, на сегодняшний день при участии аппарата омбудсмена 35 детей из 24 семей воссоединились со своими родственниками на Украине и в других странах.