Совет по этике СМИ вынес решение по жалобе Домбурса на дизайн обложки Privātā Dzīve

По мнению Совета по этике, публикация не соответствует основным принципам журналистики, включая неспособность четко разграничить факты и точку зрения журналиста, а также недостоверное представление информации.

Хотя владелец nra.lv, SIA Mediju Nams, не является членом Латвийского совета по этике СМИ (LMĒP) и не взял на себя обязательства соблюдать его Кодекс этики, но совет призывает его соблюдать основные принципы этики СМИ в своей работе.

Совет по этике также рассмотрел и оценил ряд других материалов в СМИ. В частности статью на портале jauns.lv.

Заголовок статьи на портале jauns.lv гласил: "Трагически погиб 17-летний российский хоккеист; его убийц можно найти в Латвии" (Traģiski izdzisusi 17 gadus veca krievu hokejista dzīvība; viņa slepkavas sastopamas arī Latvijā).

Читатель воспринял этот заголовок как вводящий в заблуждение и порочащий Латвию, так как в статье подразумевается, что спортсмен умер после укуса клеща в России.

По мнению Совета по этике, заголовок некорректен и выполнен в худших традициях "желтой прессы" - преувеличен и вводит в заблуждение, а использование идиомы "убийца" в сочетании со словом "Латвия" создает негативный образ Латвии.

В данной ситуации, оставляя заголовок в том виде, в каком он был, было бы правильно написать слово "убийцы" в кавычках, чтобы избежать неправильного толкования заголовка.