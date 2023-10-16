Совет по этике СМИ вынес решение по жалобе Домбурса на дизайн обложки Privātā Dzīve

Латвийский совет по этике СМИ (LMĒP) дал два заключения по жалобе журналиста Яниса Домбурса на обложку журнала Privāta dzīve и жалобы представителя Немецко-балтийской торговой палаты на портал Nra.lv, сообщили в совете.
18 июля 2023 года журнал Privātā Dzīve опубликовала статью, в которой рассказала о мошенниках, которые на платформе Facebook рекламировали возможность получения инвестиционной прибыли и содержали ложную информацию, в том числе фейковые фотографии. Одна из фотографий была посвящена Янису Домбурсу. На фотомонтаже было видно, что Домбурса наручниках везут в зал суда. Действия мошенников, которые обманывали людей, используя его имя и фото, были неприятны журналисту.
Освещая эту историю, журнал Privātā Dzīve опубликовал на обложке своего номера от 18 июля фотомонтаж с изображением Домбурса в наручниках и два заголовка - Domburs ierauts starptautiskā afērā (Домбурса втянули в международную аферу) и Arests krāpšana, kauns… ("Арест за мошенничество, позор").
Журналист посчитал, что такая обложка журнала выходит за рамки даже "желтой прессы" - она дает недостоверную и ложную информацию людям, которые увидели ее, но не прочитали статью.
По мнению Домбурса, обложка журнала не создает оснований для вывода о том, что журналист является жертвой, а не ее участником. На обложке нет указания на то, что изображение и текст являются выдержками из фальшивых новостей.
По мнению LMĒP, довод издателя о том, что обложка журнала должна рассматриваться только в совокупности с публикацией на внутренних страницах, является спорным. Оценив обложку журнала, Совет по этике пришел к выводу, что она имеет признаки нарушения Кодекса этики.
Информация на обложке журнала подается как факт и приводит к выводам, противоречащим тем, которые следуют из статьи. По мнению членов Совета по этике, той же цели - привлечь интерес и проинформировать о мошенничестве - создатели журнала могли бы достичь более продуманным и точным текстом, например, изображение можно было бы четко обозначить как фотомонтаж, а в тексте указать, что в афере использовано только имя или изображение Домбурса.
LMĒP рекомендовал издателю журнала более тщательно и ответственно работать над созданием обложек журнала Privātā Dzīve, чтобы не допустить возможного обмана аудитории и оскорбления лиц.
Второе мнение LMĒP было высказано после просмотра жалобы Немецко-балтийской торговой палаты (AHK) на публикацию портала nra.lv "Россия потеряет в Украине Кенигсберг".
Немецко-балтийская торговая палата пожаловалась, что в публикации содержатся ложные, порочащие и репутационные новости об AHK.
В статье рассказывается о мероприятии, организованном AHK в 2014 году. Совет по этике пришел к выводу, что статья опубликована в разделе "Мир" и создана как информативный материал, однако в цитируемых фрагментах публикации высказывания и предположения сделаны без учета фактов.
По мнению Совета по этике, публикация не соответствует основным принципам журналистики, включая неспособность четко разграничить факты и точку зрения журналиста, а также недостоверное представление информации.
Хотя владелец nra.lv, SIA Mediju Nams, не является членом Латвийского совета по этике СМИ (LMĒP) и не взял на себя обязательства соблюдать его Кодекс этики, но совет призывает его соблюдать основные принципы этики СМИ в своей работе.
Совет по этике также рассмотрел и оценил ряд других материалов в СМИ. В частности статью на портале jauns.lv.
Заголовок статьи на портале jauns.lv гласил: "Трагически погиб 17-летний российский хоккеист; его убийц можно найти в Латвии" (Traģiski izdzisusi 17 gadus veca krievu hokejista dzīvība; viņa slepkavas sastopamas arī Latvijā).
Читатель воспринял этот заголовок как вводящий в заблуждение и порочащий Латвию, так как в статье подразумевается, что спортсмен умер после укуса клеща в России.
По мнению Совета по этике, заголовок некорректен и выполнен в худших традициях "желтой прессы" - преувеличен и вводит в заблуждение, а использование идиомы "убийца" в сочетании со словом "Латвия" создает негативный образ Латвии.
В данной ситуации, оставляя заголовок в том виде, в каком он был, было бы правильно написать слово "убийцы" в кавычках, чтобы избежать неправильного толкования заголовка.
Совет по этике считает, что при использовании образных выражений - метафор, пословиц, поговорок - СМИ должны всегда учитывать, в каком контексте они могут быть восприняты, как их воспримет общественность и соответствует ли их использование основным принципам этики СМИ.
Совет по этике также рассмотрел заявление читателя, касающееся интервью с эстонским политическим активистом Тармо Юристо, которое было опубликовано на сайте Delfi под названием "Эстония делает это по-другому. Цель - не допустить прихода нацистов к власти в Европе".
По мнению читателя, употребление слова "нацисты" было некорректным, а когда политический активист называл нацистами правые партии, организации и группы людей, журналист и редакция не задавали вопросов, не возражали и не комментировали использование этого термина. Также было указано на некорректность использования цитаты из интервью, содержащей слово "нацист", в названии публикации.
Совет по этике пришел к выводу, что журналист задавал честные, не предвзятые вопросы, а заголовок ясно указывал на использование цитаты из интервью. СМИ призваны отражать различные точки зрения и не могут нести ответственность за слова интервьюируемого.
"Хотя слово "нацисты" широко используется в обществе, к сожалению, также не к месту, и каждый раз с разным значением, но журналист не обязан подвергать сомнению мнение и знания интервьюируемого, а редакция не обязана добавлять комментарии для каждого интервью", - считает LMĒP.
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