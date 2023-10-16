Погребение с достоинством: как добровольцы ЗАКА заботятся о погибших израильтянах

Собственно, добровольцы, практически сразу же, как это стало возможно, прибыли во все места, где происходили нападения. Они эвакуировали тела, работая посменно и меняясь каждые два часа, настолько трудной была их задача.

По словам Франкеля, самое тяжелое — собирать останки детей. Когда с места фестиваля он направился в ближайший кибуц, полиция предупредила сотрудников ЗАКА, что даже несмотря на их обширный опыт их ждет картина, которую не каждый сможет вынести.

В самом деле, в кибуце Франкель обнаружил обгоревшие трупы детей, людей, разорванных на части гранатами, целые семьи, застреленные прямо в своих домах.

«Вы не поверите, сколько детей, сколько обгоревших людей я насчитал, — рассказывает он. — Когда я разговариваю с вами, все эти картины стоят у меня перед глазами».

Когда люди, особенно в последние дни, видят на улицах добровольцев ЗАКА в заметных желтых жилетах, они часто начинают благодарить их. Однако Барух Франкель, шагая по родному Бней-Браку, от таких благодарностей отмахивается.

«ЗАКА — это святое дело, не требующее благодарности, — напоминает он, — потому что мертвые вам отплатить не могут». (Действительно, на иврите деятельность организации определяется как «хесед шель эмет» — истинное бескорыстие, последняя дань умершим).

После того, как Закария осмотрел лица погибших и тела переместили во временное хранилище, он отошел на край площадки и уже там разрыдался.