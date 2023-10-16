Британская разведка: в России ЧВК "Редут" заменила группу "Вагнер"

По данным разведки, эта группировка контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба России.

С начала повторного вторжения России в Украину ЧВК "Редут" участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. Предполагается, что в группу было завербовано более 7000 человек.

В настоящее время ЧВК "Редут" - одна из многих ЧВК и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил, пишет Русская служба BBC.

Британская военная разведка признает, что России удалось обойтись без новых волн мобилизации благодаря набору личного состава через такие "добровольческие" подразделения.