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Путин прибыл в Китай; в планах: встреча с Си Цзиньпином

rus.tvnet.lv
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Визит Путина в Китай, 17.10.2023 г.
Визит Путина в Китай, 17.10.2023 г. Фото: AFP/SCANPIX

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник, 17 октября, в Китай, чтобы встретиться с его главой Си Цзиньпином и укрепить связи на саммите, который был омрачен войной между Израилем и ХАМАС.

На этой неделе Китай проводит форум по проекту "Один пояс, один путь", который Пекин использует для увеличения своего глобального влияния, и примет у себя лидеров 130 государств.

Путин находится во главе списка приглашенных, и это первая поездка российского лидера в мировую державу после начала полномасштабного вторжения России в Украину и последующей международной изоляции Москвы.

Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на среду, сообщили в Кремле.

Среди задач российского лидера - укрепление связей с Пекином, которые на данный момент и так крепки.

Эксперты не ожидают от визита особых сюрпризов и отмечают, что встреча является во многом символическим жестом поддержки Москвы.

"Россия осознает, что Китай не хочет подписывать какие-либо соглашения, которые будут подвергаться широкой огласке, - заявил агентству AFP директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев. - В руках у Китая все карты".

Галерея: Визит Путина в Китай

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