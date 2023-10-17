Путин прибыл в Китай; в планах: встреча с Си Цзиньпином

На этой неделе Китай проводит форум по проекту "Один пояс, один путь", который Пекин использует для увеличения своего глобального влияния, и примет у себя лидеров 130 государств.

Путин находится во главе списка приглашенных, и это первая поездка российского лидера в мировую державу после начала полномасштабного вторжения России в Украину и последующей международной изоляции Москвы.

Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на среду, сообщили в Кремле.

Среди задач российского лидера - укрепление связей с Пекином, которые на данный момент и так крепки.

Эксперты не ожидают от визита особых сюрпризов и отмечают, что встреча является во многом символическим жестом поддержки Москвы.

"Россия осознает, что Китай не хочет подписывать какие-либо соглашения, которые будут подвергаться широкой огласке, - заявил агентству AFP директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев. - В руках у Китая все карты".

Галерея: Визит Путина в Китай