Президент России Владимир Путин прибыл во вторник, 17 октября, в Китай, чтобы встретиться с его главой Си Цзиньпином и укрепить связи на саммите, который был омрачен войной между Израилем и ХАМАС.
Путин прибыл в Китай; в планах: встреча с Си Цзиньпином
На этой неделе Китай проводит форум по проекту "Один пояс, один путь", который Пекин использует для увеличения своего глобального влияния, и примет у себя лидеров 130 государств.
Путин находится во главе списка приглашенных, и это первая поездка российского лидера в мировую державу после начала полномасштабного вторжения России в Украину и последующей международной изоляции Москвы.
Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на среду, сообщили в Кремле.
Среди задач российского лидера - укрепление связей с Пекином, которые на данный момент и так крепки.
Эксперты не ожидают от визита особых сюрпризов и отмечают, что встреча является во многом символическим жестом поддержки Москвы.
"Россия осознает, что Китай не хочет подписывать какие-либо соглашения, которые будут подвергаться широкой огласке, - заявил агентству AFP директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев. - В руках у Китая все карты".
Галерея: Визит Путина в Китай
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