Иран угрожает Израилю "превентивными действиями"

Тегеран неоднократно предупреждал, что наземное вторжение Израиля в сектор Газа, долгое время находившийся в блокаде, не останется без ответа на других фронтах, и эти предупреждения вызвали опасения по поводу более широкого конфликта с участием других стран.

"Возможность превентивных действий со стороны оси сопротивления ожидается в ближайшие несколько часов", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян в прямом эфире государственного телевидения со ссылкой на свою встречу в субботу с лидером ливанской шиитской группировки "Хезболла" Хасаном Насраллой.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в понедельник, что время для политического решения истекает, и предупредил о распространении войны между Израилем и группировкой ХАМАС на другие фронты.

Амир-Абдоллахиян заявил в понедельник, что "лидеры сопротивления" не позволят Израилю "делать то, что он хочет делать в секторе Газа". "Если мы не защитим сектор Газа сегодня, то завтра нам придется защищаться от этих [фосфорных] бомб в детской больнице в нашей собственной стране", - добавил министр иностранных дел Ирана.

Израиль объявил войну палестинской исламистской группировке ХАМАС на следующий день после того, как ее боевики вторглись в Израиль из сектора Газа 7 октября и убили более 1400 человек, в основном мирных жителей.

Израиль ответил воздушными и артиллерийскими ударами по контролируемому ХАМАС сектору Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 2750 человек, в основном мирные жители.

Иран приветствовал нападение ХАМАС на Израиль, но настаивал на своей непричастности. Также Иран заявлял, что не будет предпринимать военных действий против Израиля, если тот не станет нападать на него, его граждан, или чинить препятствия его интересам.

Галерея: Бомбардировки в Газе. 16 октября 2023 г.