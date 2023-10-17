Совбез ООН отклонил резолюцию России по войне Израиля с ХАМАС

В понедельник, 17 октября, Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией резолюцию, осуждающую эскалацию насилия на Ближнем Востоке, поскольку делегаты отказались поддержать предложение, в котором не осуждалась палестинская группировка ХАМАС, напавшая на Израиль 7 октября. Жертвами нападения стали более тысячи мирных жителей.
В Совете Безопасности ООН действуют пять постоянных членов (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания) и десять непостоянных членов.
Четыре страны - Китай, Габон, Мозамбик и Объединенные Арабские Эмираты - наряду с Россией поддержали представленный ею документ. Четверо других, в том числе США, проголосовали против, а еще шестеро воздержались.
Ожидается, что большую поддержку получит резолюция, подготовленная Бразилией, в которой явно осуждается ХАМАС. Голосование по этому документу ожидается во вторник вечером, сообщили дипломаты.
Как заявил посол России в ООН Василий Небензя, несмотря на провал голосования, резолюция активизировала процессы в совете.
Великобритания, которая, как и США, проголосовала против российского предложения, раскритиковала Москву за отсутствие консультаций и обвинила Россию в том, что она не работает серьезно для достижения консенсуса.
"Мы не можем поддержать резолюцию, которая не осуждает террористические атаки ХАМАС", - заявила Совету посол Великобритании Барбара Вудворд.
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