Совбез ООН отклонил резолюцию России по войне Израиля с ХАМАС

В Совете Безопасности ООН действуют пять постоянных членов (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания) и десять непостоянных членов.

Четыре страны - Китай, Габон, Мозамбик и Объединенные Арабские Эмираты - наряду с Россией поддержали представленный ею документ. Четверо других, в том числе США, проголосовали против, а еще шестеро воздержались.

Ожидается, что большую поддержку получит резолюция, подготовленная Бразилией, в которой явно осуждается ХАМАС. Голосование по этому документу ожидается во вторник вечером, сообщили дипломаты.

Как заявил посол России в ООН Василий Небензя, несмотря на провал голосования, резолюция активизировала процессы в совете.

Великобритания, которая, как и США, проголосовала против российского предложения, раскритиковала Москву за отсутствие консультаций и обвинила Россию в том, что она не работает серьезно для достижения консенсуса.

"Мы не можем поддержать резолюцию, которая не осуждает террористические атаки ХАМАС", - заявила Совету посол Великобритании Барбара Вудворд.