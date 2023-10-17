Близится холод: в конце недели возможен снег и метели

В среду временами возможен дождь, ночью и утром - грозовые ливни. Юго-западный ветер перейдет в северный, временами порывистый. Температура воздуха составит +4...+11 градусов, к вечеру среды станет холоднее.

В четверг во многих регионах выпадет снег, при этом в четверг и пятницу больше осадков будет в Талсинском и Тукумсском краях, куда северо-восточный ветер принесет тучи с Рижского залива.

В выходные дни в Латвию может прийти обширная зона осадков в виде снега и дождя. Местами возможен сильный снег и метель, переходящие в дождь. На Курземском побережье Рижского залива восточный ветер усилится в порывах до 20 м/с.

Максимальная температура воздуха во второй половине недели составит +1...+6 градусов, ночью и утром - до 0...-5 градусов, выше нуля температура сохранится местами в северном Курземе.

На следующей неделе вернется более теплая погода.

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