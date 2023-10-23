"Язык не синоним идеологии". Преподаватели ЛУ о русской филологии в Латвии

"Язык не синоним идеологии", - считают преподаватели русской филологии в Латвийском университете (ЛУ). Сама программа, хоть и потерпела значительные изменения за последние несколько лет, продолжает существовать в латвийском вузе. RUS TVNET побывал на факультете Гуманитарных наук ЛУ и поговорил с преподавателями русской филологии о программе, академическом будущем русистики и русском языке в контексте войны в Украине.
Интерес к русской филологии в Латвии и мире
Интерес студентов к русской филологии уменьшается, но это тенденция наблюдается и в других языковых направлениях, рассказывают в университете. Сейчас на подпрограмме русской филологии в ЛУ 11 бюджетных мест.
"В прошлом году было заполнено 12 бюджетных мест из 30-ти, поэтому в этом году Министерство культуры объективно сократило их до 11", - говорит руководитель подпрограммы русской филологии в ЛУ, ассоциированный профессор Наталья Шром.
На других более востребованных программах факультета Гуманитарных наук ЛУ, таких, как английская филология, количество бюджетных мест также было сокращено. Преподаватели отмечают, что интерес к гуманитарным наукам уменьшается не только в Латвии, но и во многих европейских университетах. Это коснулось всех языков, объясняют представители ЛУ.
"Мне кажется, это вопрос престижности филологического образования. Мы говорили с коллегами из других стран, это общая тенденция, что действительно поступает мало студентов, и все идут на более "престижные" факультеты. Естественно, это связано с представлением о том, чем после этого можно заниматься. Есть же все еще такой стереотип, что если ты идешь на филолога, то ты будешь в McDonald's продавать гамбургеры", - говорит преподаватель ЛУ, фольклорист Светлана Погодина.
Что касается бюджетных мест на магистерскую подпрограмму русской филологии, их количество значительно не уменьшилось. Предоставленные места всегда занимаются. В этом году на магистерскую подпрограмму было выделено 8 бюджетных мест, отмечают представители ЛУ.
Что изучают русские филологи в Латвийском университете
Основы русской филологии составляют курсы, связанные с русским языком, русской литературой и русской культурой. Это углубленные курсы, которые позволяют студентам изучить эти академические области.
"Если это язык, то он изучается на всех уровнях: от фонетики до теории текста, литература - от славянской мифологии и через все периоды русской литературы. История языка, история литературы и теоретические курсы - это такая филологическая академическая подготовка. У нас есть и введение в славянскую филологию, изучается старославянский язык, преподаются польский и чешский языки. Магистерская программа называется "Русистика и славистика" и в ней очень много внимания уделяется именно углубленному изучению славянских языков и литературы. В прошлом году также ввели курс украинской литературы", - рассказывает руководитель подпрограммы русской филологии в ЛУ Наталья Шром.
До 2018 года бакалаврская и магистерская программы существовали как отдельные программы факультета Гуманитарных наук ЛУ. Последние пять лет русская филология преподаются в университете в рамках программы "Филология".
"Русскую филологию и в бакалаврской, и в магистерской программе соединили с еще четырьмя подпрограммами (классическая филология, немецкая филология, французская филология и финно-угорские студии). Теперь мы - подпрограмма", - объясняет Шром.
Кто изучает русскую филологию?
На русскую филологию поступают по разным причинам, это могут люди с четкими и очевидными целями, а могут быть студенты, чья мотивация размыта.
"Мне кажется, что когда мы принимали 30 студентов, из них только 1/3 была мотивирована обучаться и стать филологами. Сейчас же на втором курсе эти 11-12 человек - они не случайные", - говорит преподаватель ЛУ Наталья Шром.
При этом она отмечает, что мотивацию учиться студентам сейчас сложно найти, так как рынок труда для русских филологов сокращается.
"Школы сейчас имеют дело с переизбытком учителей русского языка и литературы, которым надо переучиваться и даже учителей РКИ (русский как иностранный) это коснулось. Сужается медийное пространство. Будет ли оно существовать на русском языке, это уже тоже вопрос", - добавляет Шром.
"Бакалавриат - это академическая программа, она не дает профессию. Но это достаточно хорошее базовое гуманитарное образование. В любом случае в этом мире тебе как молодому человеку нужно что-то еще, нужна какая-то профессия", считает ассоциированный профессор.
Представитель ЛУ уверена, что у русистики как науки есть будущее, так как она становится востребована, когда соединяется с другой наукой.
"Я совсем недавно была на конференции, которая была организована в университете Марии Склодовской-Кюри в Люблине. Речь шла о русистики после 24 февраля 2022 года. Коллеги из Польши и Германии задумываются о том же. А какова мотивация? И они видят, что
русистика и русская филология востребована тогда, когда она соединяется с социологией, политологией, экономикой и даже логистикой. Это одно из возможных образований наряду с другими.
Нам тоже нужно думать в этом направлении, и мы будем. Мы завершили аккредитацию, получили оценку "izcili", но это не значит, что мы замерли в этом состоянии и никак не будем думать о том, что делать дальше. Думать будет надо", считает Шром.
"Кирпичик в образовании"
Изучение филологии - это очень хороший "кирпичик в образовании", считает Шром. Академическое образование дает студентам возможность мыслить и развивать критическое мышление.
"В нашем случае мы работаем с текстами, а это очень важно, потому в современном мире мы постоянно пишем и пишем сейчас намного больше, чем мы писали 100 лет назад или даже 50 лет назад. Текст - это широкое понятие, это не только художественная литература. Филологическое образование дает этот базис, а дальше все зависит от тебя. Этот академический базис, он тебя развивает как личность. В нашем сложном мире, где очень много текстов и информации, нужно развивать критическое мышление. А наука как раз работает со сложными текстами, которые сами по своей природе неоднозначны. Вот этот навык очень помогает в этом мире", - считает Светлана Погодина.
"Университет - это понятие универсальности. Мы в свое время очень много говорили о, допустим, классической филологии. Насколько она вообще востребована в современном мире? Ну, зачем современному человеку знать латынь, что с этим потом делать? Но университет, если он не предлагает вот этого широкого спектра гуманитарных дисциплин и наук, он перестает быть университетом, и он перестает создавать системность осмысления мира, группу людей, которая действительно будет умами нации, интеллектуальной элитой, если можно так сказать.
Этот набор филологии, набор языков просто обязателен для европейского университета", - считает Шром.
Также ассоц. профессор отмечает, что интерес к Латвии у иностранных студентов, которые хотят проходить языковую практику, вырос после 24 февраля 2022 года. Так как студенты с Европы перестали ездить в Россию для изучения русского языка, а теперь выбирают Ригу, Даугавпилс или Таллинн.
"Студенты из Германии, Дании, Нидерландов, Финляндии хотят получить практику у нас. Никто не отказывается от этого. Студенты говорят о том, что это хорошо, когда они могут изучать русский язык с преподавателями, носителями языка. А также изучать культуру без какой-либо ненужной идеологической подоплеки", - отмечает Шром.
После 24-го февраля
Латвийский университет наряду с другими европейскими вузами прекратил профессиональное и научное сотрудничество с Россией после начала войны в Украине. Это коснулось и подпрограммы русской филологии в ЛУ.
"Было бы странно, если бы русская филология не сотрудничала с российскими архивами, институтами и научными центрами. Эти связи были многолетними, некоторые переросли в дружеские отношения. Но, к сожалению, не все дружеские отношения выдержали проверку временем. Конечно, у нас остались коллеги там, которые не поддерживают политику своего государства, с ними мы поддерживаем личные контакты, но все рабочие связи прерваны", - объясняет Шром.
"Мы не можем публиковаться в российских и белорусских академических изданиях, мы не можем приглашать их исследователей на международные конференции. Если нужны академические материалы из российских архивов, мы не можем больше туда ездить. Наша академическая жизнь в этом смысле сильно поменялась. Но с этой проблемой столкнулись и европейские коллеги", - добавляет Погодина.
При этом у преподавателей русской филологии научные контакты всегда были не только с Россией, но и с Польшей, Чехией, Испанией, Италией, Германией, Австрией и другими странами.
"Эти связи у нас сохранились. Я бы сказала они даже укрепились сейчас. 2022 год - это был шок для всех во всех смыслах этого слова. Как такое может происходить? У нас в начале марта обычно проходит международная конференция, но в прошлом году мы ее отменили, потому что две трети участников это были наши российские коллеги. А вот в этом году у нас на эту конференцию собралось традиционное число участников - 30-35 человек. Это все европейские университеты, включая Великобританию", - говорит руководитель подпрограммы.
Русский язык - не синоним идеологии
После начала войны в Украине русский язык стал для многих своеобразным "символом" агрессии и военных действий. Преподаватели ЛУ считают, что русский язык следует отделять от России и ее политики.
"Идеология РФ, ее политика звучит на русском языке, но язык - не синоним идеологии. Язык - это вообще-то инструмент, на котором мы общаемся. Но разумеется, сейчас существует такое невольное сравнение, что русский язык обязательно связан с Российской Федерацией", - говорит Светлана Погодина.
"Русский язык находится в ситуации виновного языка, по ощущениям, мне кажется, самих носителей. Это несправедливо? Да. Но, наверное, от этого чувства избавиться невозможно. Что будет дальше? Кто знает. Какой-то период вот с этой невольной виной нам, наверное, жить придется", - считает Шром.
Но профессор уверена, что это чувство вины не приведет к исчезновению языка и культуры.
"Очень многие говорят о том, что русский язык, русская литература и культура переживут то, что пережил немецкий язык и немецкая культура после Второй мировой войны. Но ситуация совершенно другая. Я недавно вернулась из Гамбурга, где немецкие коллеги говорили о том, что с их точки зрения, это совершенно неправильная мысль.
Задача филологов сейчас говорить о том, что необходимо отделить идеологию и язык конкретного государства, культуру от конкретного государства", - считает Шром.
Также профессор высказала свои рассуждения на тему русской литературы в контексте войны в Украине: "Недавно прошла конференция в Берлине на тему "Русская литература и империя". С языком вроде бы понятно - он виновный. Но если мы говорим о русской литературе, о русской культуре, в чем она виновата? В том, что она формировала вот это имперское мышление, от "Слова о полку Игореве" до сегодняшних дней. Но так ли это? Мы знаем, например, что наряду с такой государственной имперской идеологией всегда существовали нонконформизм и диссидентство. Это тоже факт. Эти две линии всегда сосуществовали. Об этом тоже надо говорить".
Преподаватели отмечают, что многие тексты русской литературы они сейчас перечитывают другими глазами. При этом на содержании курсов русской филологии это отразилось лишь частично, так как изначально русская филология не транслировала никакие идеи, подчеркивают филологи ЛУ.
"Наука должна быть независима. Мы как исследователи, мы не должны вовлекаться в какие-то политические взгляды, что очень важно", - говорит Светлана Погодина.
Все же содержание некоторых курсов, связанных именно с русской литературой приходится пересматривать, отмечает Шром.
"В прошлом году на курсе современной литературы у магистров я задумалась о том, читать ли мне тему, которая у меня была постоянно в программе. Это "Современная литература и имперская тема". В литературе тема всегда была связана с жанром антиутопии.
И в прошлом году, когда я перечитала эти тексты, я поняла, что это уже не антиутопия, это уже реальность.
Этот жанр круто изменило и говорить об этом было сложно, - заключает профессор ЛУ.
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