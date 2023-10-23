"Язык не синоним идеологии". Преподаватели ЛУ о русской филологии в Латвии

русистика и русская филология востребована тогда, когда она соединяется с социологией, политологией, экономикой и даже логистикой. Это одно из возможных образований наряду с другими.

Нам тоже нужно думать в этом направлении, и мы будем. Мы завершили аккредитацию, получили оценку "izcili", но это не значит, что мы замерли в этом состоянии и никак не будем думать о том, что делать дальше. Думать будет надо", считает Шром.

"Кирпичик в образовании"

Изучение филологии - это очень хороший "кирпичик в образовании", считает Шром. Академическое образование дает студентам возможность мыслить и развивать критическое мышление.

"В нашем случае мы работаем с текстами, а это очень важно, потому в современном мире мы постоянно пишем и пишем сейчас намного больше, чем мы писали 100 лет назад или даже 50 лет назад. Текст - это широкое понятие, это не только художественная литература. Филологическое образование дает этот базис, а дальше все зависит от тебя. Этот академический базис, он тебя развивает как личность. В нашем сложном мире, где очень много текстов и информации, нужно развивать критическое мышление. А наука как раз работает со сложными текстами, которые сами по своей природе неоднозначны. Вот этот навык очень помогает в этом мире", - считает Светлана Погодина.