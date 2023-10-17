Вт, 17.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Зутис и Пакалне наконец раскрыли статус своих отношений

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: publicitātes

Боксер Кристап Зутис и инфлюенсер Элина Пакалне рассказали в шоу "Знаменитости. Без Фильтра" (Slavenības. Bez filtra), каков их нынешний статус отношений.

Пара принимала участие в съемках предыдущего сезона, где в последних эпизодах обручилась. Но уже в июле этого года Зутис сообщил, что они с Элиной расстались. 

Сейчас, вернувшись на съемочную площадку, Пакалне объясняет: "Несмотря на то, что мы расстались в июле этого года, мы все равно оказались вместе. (...) Мы были в разлуке около двух-трех месяцев и расстались потому, что произошла трагедия, которую мы не смогли пережить эмоционально". Однако более подробно о событии, которое привело к разрыву их отношений, они не говорят.

"Наши отношения спасло то, что мы пошли каждый к своему терапевту. Мы поняли, что хотим быть вместе", - сказала Пакалне. 

Сейчас пара живет вместе в новом доме в центре Риги.

Больше смотрите на 1188.lv!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх