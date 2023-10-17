Зутис и Пакалне наконец раскрыли статус своих отношений

Пара принимала участие в съемках предыдущего сезона, где в последних эпизодах обручилась. Но уже в июле этого года Зутис сообщил, что они с Элиной расстались.

Сейчас, вернувшись на съемочную площадку, Пакалне объясняет: "Несмотря на то, что мы расстались в июле этого года, мы все равно оказались вместе. (...) Мы были в разлуке около двух-трех месяцев и расстались потому, что произошла трагедия, которую мы не смогли пережить эмоционально". Однако более подробно о событии, которое привело к разрыву их отношений, они не говорят.

"Наши отношения спасло то, что мы пошли каждый к своему терапевту. Мы поняли, что хотим быть вместе", - сказала Пакалне.

Сейчас пара живет вместе в новом доме в центре Риги.

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