Фото ⟩ Перед домом миллионера Круминьша установлено послание его врагам

Отвечая на вопрос, есть ли у него враги, Круминьш с улыбкой отмечает, что несколько есть: "Где-то у меня уже есть враги. Я знаю, что Лембергс и Шкеле хотели бы меня пристрелить, и еще кое-кто.

Я никого не боюсь, поскольку никому не причинял вреда. Если я вижу, что кто-то начал свой бизнес и я мог бы его забрать, я не беру. Конечно, если он мой, то я его никому не отдам".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Часть имущества миллионера Круминьша находится в Юрмале, а своим домом он зовет участок в Сигулде.

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