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Фото ⟩ Перед домом миллионера Круминьша установлено послание его врагам

rus.tvnet.lv
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Юлий Круминьш
Юлий Круминьш Фото: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Slavenības. Bez filtra"

Миллионер Юлийс Круминьш ознакомил зрителей шоу "Знаменитости. Без фильтра" со своим домом в Сигулде. Во время экскурсии по дому он представил перед домом скульптуру, привезенную из далекой Австралии. Скульптура называется "Латыши, не сдавайтесь" и изображает жест, который Юлий Круминьш посвятил своим врагам и недругам.

Отвечая на вопрос, есть ли у него враги, Круминьш с улыбкой отмечает, что несколько есть: "Где-то у меня уже есть враги. Я знаю, что Лембергс и Шкеле хотели бы меня пристрелить, и еще кое-кто.

Я никого не боюсь, поскольку никому не причинял вреда. Если я вижу, что кто-то начал свой бизнес и я мог бы его забрать, я не беру. Конечно, если он мой, то я его никому не отдам". 

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Часть имущества миллионера Круминьша находится в Юрмале, а своим домом он зовет участок в Сигулде. 

Больше смотрите на 1188.lv.

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