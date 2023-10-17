Фото ⟩ Перед домом миллионера Круминьша установлено послание его врагам

Миллионер Юлийс Круминьш ознакомил зрителей шоу "Знаменитости. Без фильтра" со своим домом в Сигулде. Во время экскурсии по дому он представил перед домом скульптуру, привезенную из далекой Австралии. Скульптура называется "Латыши, не сдавайтесь" и изображает жест, который Юлий Круминьш посвятил своим врагам и недругам.
Отвечая на вопрос, есть ли у него враги, Круминьш с улыбкой отмечает, что несколько есть: "Где-то у меня уже есть враги. Я знаю, что Лембергс и Шкеле хотели бы меня пристрелить, и еще кое-кто.
Я никого не боюсь, поскольку никому не причинял вреда. Если я вижу, что кто-то начал свой бизнес и я мог бы его забрать, я не беру. Конечно, если он мой, то я его никому не отдам".
Часть имущества миллионера Круминьша находится в Юрмале, а своим домом он зовет участок в Сигулде.
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