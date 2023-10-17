Жизнь после шоу. Как сейчас дела у пары Камбалы?

Отвечая на вопрос, как проходит их с Каспаром повседневная жизнь теперь, когда им больше не приходится жить перед камерами, Ольга отвечает: "У нас все отлично. Другой вопрос, как телеканал обходится без нас. Люди регулярно меня спрашивают в социальных сетях, почему нас нет на шоу "Знаменитости. Без фильтра". Говорят, что шоу смотрели только из-за нас".

Ольга не скрывает, что приятно сейчас слышать хорошие слова, ведь за последние два года на ее голову обрушилась огромная волна хейта.

"Меня это очень травмировало. С момента, как мы не участвуем в шоу, я наконец-то успокоилась, никто не дает мне ненужных советов по поводу моей внешности и образа жизни. Хейтеров стало значительно меньше", - рассказывает она.

Говоря о том, не скучает ли она по шоу, Ольга не скрывает: "Не достает зарплаты. Вот и все. Потому что у нас с Каспаром был очень хороший гонорар и разные бонусы, но как есть, так есть".

Несмотря на то, что участие в шоу было нелегким, Ольга ни о чем не жалеет.

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