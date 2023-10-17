Путин в Китае встретился с премьером Венгрии. Это его главный европейский союзник

Он не уточнил, кто был инициатором встречи Путина и Орбана.

Последний раз Путин и Орбан встречались 1 февраля 2022 года в Москве — то есть за три недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Орбан считает, что в российско-украинской войне победителей быть не может

В марте 2022 года Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche рассказал, что во время переговоров с Путиным пытался выяснить, что Москва видит для себя угрозой.

«Когда я в последний раз встречался с президентом Путиным в Москве за две недели до начала войны, я спросил его: членство Венгрии в НАТО является для вас проблемой? Вы просите Венгрию выйти из НАТО? Я предложил ему прояснить это с самого начала. Он ответил, что членство Венгрии в НАТО не проблема, проблема есть только [в возможном членстве] Украины и Грузии. Еще одна проблема, сказал он, заключается в уже созданных американских ракетных базах в Румынии и Польше, а также в возможном расширении НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия», — рассказал Орбан.