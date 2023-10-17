Путин в Китае встретился с премьером Венгрии. Это его главный европейский союзник

Российский президент Владимир Путин, прибывший во вторник в Китай, провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это редкая встреча с одним из европейских лидеров на фоне войны, развязанной Путиным против Украины. Орбана называют главным европейским союзником Москвы.
У Путина в Китае во вторник несколько встреч, но именно на эту обратил внимание его личный корреспондент Павел Зарубин, опубликовав видео.
«От этих кадров некоторые западные политики вполне могут оказаться на грани сердечного приступа. На переговоры к Путину приехал лидер одной из европейских стран: премьер Венгрии. И что важно — встреча не на полях саммита, Орбан приехал именно в резиденцию Путина», — сопроводил видео комментарием Зарубин.
Сам Путин сказал, что хотя «возможности для поддержания контактов» сейчас ограничены «в сегодняшних геополитических условиях», «со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются», «одна из этих стран — Венгрия» (цитата по «Интерфаксу»).
Путин в октябре впервые выехал за рубеж, если не считать его поездки в оккупированные регионы Украины, после решения МУС выдать ордер на его арест. До Китая он побывал в Кыргызстане, где проходила встреча лидеров стран СНГ.
В среду Путин будет главным гостем форума «Один пояс, один путь». Он выступит на церемонии открытия мероприятия — сразу после лидера КНР Си Цзиньпина. И проведет с ним переговоры.
На саммит в Пекине пригласили лидеров 28 государств.
МИД Украины и другие украинские власти не комментируют встречу Путина с Орбаном.
Путин и его ближайший союзник среди лидеров ЕС подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне международной напряженности из-за войны в Украине, комментирует встречу Reuters.
Венгрия, которая выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и получает большую часть экспортируемых в Европу нефти и газа из России, никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты, сказал Орбан Путину.
Два лидера встретились в правительственном гостевом доме, где остановился Путин перед началом международного форума.
Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока, пишет Reuters.
В попытке добиться одобрения Будапешта на дальнейшую помощь Украине, включая начало переговоров о членстве, Брюссель рассматривает возможность разблокировать миллиарды евро для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, цитирует агентство высокопоставленных чиновников.
В ответе Reuters по электронной почте руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси сообщил, что Орбан и Путин обсуждали поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики.
По контракту 2014 года, заключенному без конкурса, «Росатом» строит атомную электростанцию в Венгрии.
Орбан подчеркнул, что для Европы, включая Венгрию, крайне важно положить конец санкциям в отношении России и боевым действиям в Украине, а также остановить поток беженцев, сказал Хаваси.
Он не уточнил, кто был инициатором встречи Путина и Орбана.
Последний раз Путин и Орбан встречались 1 февраля 2022 года в Москве — то есть за три недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Орбан считает, что в российско-украинской войне победителей быть не может
В марте 2022 года Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche рассказал, что во время переговоров с Путиным пытался выяснить, что Москва видит для себя угрозой.
«Когда я в последний раз встречался с президентом Путиным в Москве за две недели до начала войны, я спросил его: членство Венгрии в НАТО является для вас проблемой? Вы просите Венгрию выйти из НАТО? Я предложил ему прояснить это с самого начала. Он ответил, что членство Венгрии в НАТО не проблема, проблема есть только [в возможном членстве] Украины и Грузии. Еще одна проблема, сказал он, заключается в уже созданных американских ракетных базах в Румынии и Польше, а также в возможном расширении НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия», — рассказал Орбан.
Венгерский премьер также утверждал, что в этой войне не может быть победителей: «Никто не сможет победить. Украинцам грозит ядерная держава со 140 миллионами жителей, россиянам — все НАТО. Вот что делает конфликт таким опасным. Возникла патовая ситуация, которая легко может перерасти в мировую войну».