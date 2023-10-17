Премьер-министр Швеции: страна столкнулась с беспрецедентными угрозами безопасности

Во вторник брюссельская полиция ранила подозреваемого в нападении, он скончался в больнице.

"Швеция в новое время еще никогда не подвергалась такой угрозе, как сейчас", - заявил премьер-министр журналистам.

"Все факты указывают на то, что это теракт, направленный против Швеции и шведских граждан только потому, что они шведы", - сказал Кристерсон, добавив, что испытывает "неизмеримую скорбь".

В августе шведская служба безопасности SAPO повысила уровень угрозы до четырех по пятибалльной шкале, поскольку страна стала "приоритетной целью" после нескольких проведенных в Швеции акций по поджогу и осквернению Корана.

"Эти риски заставили SAPO этим летом повысить уровень угрозы с трех до четырех", - заявил премьер-министр, пообещав при этом "защитить наше открытое, демократическое общество".

"Они хотят запугать нас, чтобы мы замолчали. Этого не будет", - подчеркнул премьер.