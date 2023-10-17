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ХАМАС опубликовал первое видео с заложницей, увезенной в сектор Газа

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Esp.añol de P.ura Cepa/"X"

Палестинская террористическая группировка ХАМАС в понедельник, 16 октября, опубликовала видео с захваченной в плен израильской женщиной по имени Миа Шем, сообщает CNN.

На видеозаписи видно, что у девушки травма руки - на ней видна большая и свежая рана. Где именно был снят видеоролик - неизвестно.

21-летняя Шем - первая захваченная ХАМАС в плен заложница, снятая после похищения на видео. В опубилкованном ролике она рассказывает, что ранена и ее увезли в сектор Газа.

Мать девушка Шафра Шем в разговоре со СМИ призвала правительство Израиля и мировых лидеров потребовать возвращения Шем домой.

Напомним, плестинская группировка боевиков ХАМАС в ходе нападения 7 октября захватила в Израиле 199 заложников, сообщил в понедельник на брифинге пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари.

"Мы предоставили 199 семьям заложников обновленную информацию", - сказал представитель армии.

Ранее сообщалось о 155 заложниках.

Среди заложников есть и израильтяне, и иностранцы.

"Усилия в пользу этих заложников являются одним из главных национальных приоритетов. Израиль и армия работают без передышки, чтобы вернуть их", - сказал Хагари.

С момента нападения ХАМАС 7 октября в Израиле были убиты по меньшей мере 1400 человек, а в результате израильских ответных ударов по сектору Газа - 2750 человек, свидетельствуют оценки обеих сторон.

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