Глава МВД Литвы: сообщения о взрывчатке - координированная атака в масштабе региона

Cообщения о взрывных устройствах - это кибератака регионального масштаба, и Литва с Латвией договорятся о координации действий, заявила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.
"Это попытка вызвать определенную панику, в определенном смысле дестабилизировать ситуацию и обременить дополнительными нагрузками ведомства, в первую очередь, правоохранительные органы. Можно с уверенностью сказать, что это организованная кибератака регионального масштаба, потому что атака направлена не только на наше государство, но и на наших соседей", - заявила Билотайте на пресс-конференции во вторник.
Она сказала, что обсудит ситуацию со своими латвийскими и эстонскими коллегами во вторник.
"Сегодня я поговорю об этом с министрами внутренних дел наших соседей, а именно, Латвии и Эстонии, мы обсудим ситуацию в этих странах, их практику и координацию действий", - сообщила Билотайте.
По ее словам, после проведения оценки угроз Бюро криминальной полиции пришло к выводу, что письма с угрозами "ложные и реальной опасности нет". Министр также сообщила, что ведется досудебное расследование.
Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела заявил, что в социальной сети Telegram удалось выявить десяток адресов, с которых рассылались угрозы, а также выявить подстрекательства к этому.
"Выявлено 15 электронных адресов Gmail, с которых исходят угрозы, установлено, что отправители электронных писем активно участвуют в Telegram-каналах, созданных русскоязычными пророссийскими группировками", - заявил глава полиции.
Он также назвал конкретные Telegram-каналы: "Прибалтийский", "Рижский геймер", "Прибалтийский фронт".
Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас подтвердил, что атаки связаны с Россией, и, по его словам, чем меньше паники они вызывают, тем скорее должны прекратиться.
"Продолжение, вероятно, зависит от реакции. Если реакция такова, что мы волнуемся, создаем некоторое замешательство, учреждения, отвечающие за образование, приходят в замешательство и останавливают образовательный процесс, это может продолжаться дольше, чем нам хотелось бы. Но если мы будем действовать рационально и игнорировать эти ненужные сигналы, я думаю, что атака должна скоро прекратиться", - сказал Виткаускас.
В понедельник ночью литовская полиция и 1,5 тысячи адресатов получили электронные письма с идентичным текстом о том, что взрывчатка заложена в учебных заведениях, помещениях самоуправлений и других общественных объектах, но угрозы не подтвердились.
В минувшую пятницу в Литве было получено 900 сообщений о якобы заминированных литовских детских садах и школах, все они оказались ложными. На выходных тоже были такие сообщения.
На прошлой и на этой неделе информация об угрозе в школах и детсадах поступила и в Латвии.
По мнению Департамента госбезопасности, вполне вероятно, что такие сообщения являются скоординированной атакой, которая осуществляется по инициативе враждебных государств.
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