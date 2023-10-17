Глава МВД Литвы: сообщения о взрывчатке - координированная атака в масштабе региона

Он также назвал конкретные Telegram-каналы: "Прибалтийский", "Рижский геймер", "Прибалтийский фронт".

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас подтвердил, что атаки связаны с Россией, и, по его словам, чем меньше паники они вызывают, тем скорее должны прекратиться.

"Продолжение, вероятно, зависит от реакции. Если реакция такова, что мы волнуемся, создаем некоторое замешательство, учреждения, отвечающие за образование, приходят в замешательство и останавливают образовательный процесс, это может продолжаться дольше, чем нам хотелось бы. Но если мы будем действовать рационально и игнорировать эти ненужные сигналы, я думаю, что атака должна скоро прекратиться", - сказал Виткаускас.

В понедельник ночью литовская полиция и 1,5 тысячи адресатов получили электронные письма с идентичным текстом о том, что взрывчатка заложена в учебных заведениях, помещениях самоуправлений и других общественных объектах, но угрозы не подтвердились.

В минувшую пятницу в Литве было получено 900 сообщений о якобы заминированных литовских детских садах и школах, все они оказались ложными. На выходных тоже были такие сообщения.

На прошлой и на этой неделе информация об угрозе в школах и детсадах поступила и в Латвии.

По мнению Департамента госбезопасности, вполне вероятно, что такие сообщения являются скоординированной атакой, которая осуществляется по инициативе враждебных государств.